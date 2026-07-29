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Gianni Infantino ofrece un incentivo de 40 millones de dólares a las asociaciones miembro de la FIFA para que aprueben su plan de vender participaciones del Mundial
Infantino fija una fecha límite para las asociaciones miembro
Infantino ha escrito a las 211 asociaciones miembro de la FIFA instándolas a respaldar una propuesta para crear una nueva estructura comercial para las competiciones de la FIFA. The Times fue el primero en informar de la carta en la que se detallaba la oferta a las federaciones miembro.
El plan establecería una empresa filial de la FIFA valorada en 20.000 millones de dólares, con un 20 por ciento en manos de inversores privados, para gestionar torneos como el Mundial y el Mundial de Clubes.
Las asociaciones miembro tienen hasta el 19 de septiembre para aprobar la propuesta. Si se acepta, la FIFA asegura que habrá disponible un paquete de financiación de 10.000 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2027, lo que permitirá a cada asociación acceder a hasta 40 millones de dólares. Si se rechaza, la FIFA seguirá adelante con la ampliación de 2.700 millones de dólares del programa de desarrollo Forward, anunciada previamente.
La propuesta, respaldada por Thrive Capital, ya ha provocado críticas de varios organismos rectores del fútbol por el proceso detrás de los planes. Thrive Capital fue fundada por Joshua Kushner. Joshua es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
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El presidente de la FIFA habla al respecto
Infantino expuso el duro contraste financiero entre aceptar y rechazar su propuesta en una carta a las asociaciones miembro, a la que tuvo acceso The Associated Press. Subrayó que mantener el modelo actual solo aportaría una fracción de la inversión propuesta.
«Es mi deber y responsabilidad como presidente de la FIFA presentarles oportunidades que cambian las reglas del juego, a ustedes, nuestros miembros», escribió Infantino. «Si desean seguir adelante, este paquete de 10.000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, dando paso a la siguiente fase de nuestro camino juntos.
«Si desean mantener el statu quo y rechazar esta propuesta, seguiremos teniendo nuestra prevista ampliación del programa Forward por valor de 2.700 millones de dólares, como ya se presentó anteriormente».
Creciente oposición de los organismos rectores del fútbol
La propuesta ha provocado una reacción inmediata en todo el fútbol mundial. La UEFA ha criticado la falta de consulta y de gobernanza en torno a los planes, y ESPN informa de que el organismo rector del fútbol europeo está estudiando sus opciones, incluido un posible boicot al Mundial.
La Federación Inglesa de Fútbol y la Concacaf también han expresado su preocupación. En un comunicado, la FA dijo: "No teníamos absolutamente ningún conocimiento de esta propuesta y no disponemos de detalles sustanciales, incluido cuál es realmente la propuesta y qué condiciones lleva asociadas. Basándonos en la información limitada, estamos profundamente preocupados por la falta de proceso y de gobernanza para llegar a este punto, así como por el aparente contenido y los principios implicados. Cuando la propuesta se comparta de la forma completa y transparente que ahora promete la FIFA, dejaremos clara nuestra postura y haremos más comentarios".
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La UEFA planea conversaciones de emergencia
Las federaciones miembro deben decidir antes del 19 de septiembre si aprueban la propuesta. Se espera que la UEFA mantenga conversaciones con sus 55 federaciones miembro mientras continúa la oposición a los planes, mientras que la FIFA se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor por su propuesta de reestructuración y por la futura propiedad de sus competiciones.
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