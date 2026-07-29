Infantino ha escrito a las 211 asociaciones miembro de la FIFA instándolas a respaldar una propuesta para crear una nueva estructura comercial para las competiciones de la FIFA. The Times fue el primero en informar de la carta en la que se detallaba la oferta a las federaciones miembro.

El plan establecería una empresa filial de la FIFA valorada en 20.000 millones de dólares, con un 20 por ciento en manos de inversores privados, para gestionar torneos como el Mundial y el Mundial de Clubes.

Las asociaciones miembro tienen hasta el 19 de septiembre para aprobar la propuesta. Si se acepta, la FIFA asegura que habrá disponible un paquete de financiación de 10.000 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2027, lo que permitirá a cada asociación acceder a hasta 40 millones de dólares. Si se rechaza, la FIFA seguirá adelante con la ampliación de 2.700 millones de dólares del programa de desarrollo Forward, anunciada previamente.

La propuesta, respaldada por Thrive Capital, ya ha provocado críticas de varios organismos rectores del fútbol por el proceso detrás de los planes. Thrive Capital fue fundada por Joshua Kushner. Joshua es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump.



