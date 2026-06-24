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Gianni Infantino niega que la FIFA se beneficie de las pausas para hidratarse y defiende la polémica norma del Mundial
El presidente de la FIFA niega motivos económicos.
Infantino rechazó las acusaciones de que las pausas obligatorias de hidratación, en los minutos 22 y 67, buscan ingresos publicitarios. Se informó que espacios televisivos durante los partidos de Estados Unidos se vendían por 750 000 dólares, lo que hizo pensar a los aficionados que las pausas eran una decisión comercial.
En declaraciones a The Guardian, el dirigente reiteró que la FIFA no obtiene ingresos extra por estas pausas: «No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Para nosotros, es una cuestión puramente deportiva».
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Cómo afrontar las condiciones extremas de los torneos
Las pausas obligatorias han frustrado a jugadores y entrenadores, que creen que interrumpen el ritmo del partido. Aun así, Infantino insiste en que su principal objetivo es proteger el bienestar de los jugadores. El calendario, con hasta ocho partidos en 39 días, hace que el cansancio sea una preocupación real.
Al respecto, Infantino añadió: «La razón principal es el calor, pero también debemos entender que, en una competición como el Mundial, que dura 39 días y en la que los equipos pueden jugar hasta ocho partidos, tener un momento para descansar es extremadamente importante».
Garantizar la equidad deportiva en todos los encuentros
Más allá de la seguridad de los jugadores, Infantino argumentó que aplicar estos descansos de forma universal garantiza la equidad en toda la competición. Explicó que permitir a los entrenadores disponer de tiempo para realizar ajustes tácticos solo en partidos con calor excepcional crearía un desequilibrio deportivo.
Para subrayar este punto, Infantino afirmó: «Lo que más nos importa es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones. Es muy difícil aceptar que un entrenador pueda influir en un partido realizando ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro partido, donde la temperatura es ligeramente inferior, ese mismo entrenador no tenga esa misma oportunidad».
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¿Seguirán las pausas de hidratación tras el Mundial?
Aunque la FIFA mantendrá estas pausas automáticas el resto del torneo, en el futuro podría cambiar. La UEFA ya anunció que en la Eurocopa 2028 las pausas para hidratarse dependerán de la temperatura real, no serán obligatorias. Se verá si la FIFA adopta esa misma flexibilidad.