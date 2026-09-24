Gianni Infantino exige una «cultura de respeto» mientras el presidente de la FIFA asiste a la Copa del Golfo Arábigo en Arabia Saudí

La competición supone un hito importante para los organizadores locales, ya que Yeda acoge la Copa del Golfo Arábigo por primera vez en la historia. Ocho naciones participan en el torneo: Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Infantino trasladó su agradecimiento a figuras locales clave, entre ellas el presidente de la Federación de Fútbol del Golfo, el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, y a los dirigentes de la Federación Saudí de Fútbol. Añadió que ya han llegado comentarios positivos de todo el mundo sobre las reformas propuestas por la FIFA.

«Estuve encantado de presenciar uno de los partidos inaugurales de la 27ª Copa del Golfo Arábigo, especialmente porque es la primera vez que este gran torneo se celebra en Yeda», admitió Infantino.

«Mi agradecimiento va para la Federación de Fútbol del Golfo, bajo el liderazgo de Su Excelencia el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani; para nuestros anfitriones, la Federación Saudí de Fútbol y el presidente Bader bin Sulaiman Al-Reztiza; para el vicegobernador de la región de La Meca, el príncipe Saud Bin Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud; para el ministro saudí de Deportes, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal; y para el miembro del Consejo de la FIFA, Yasser Al Misehal. También extiendo mis mejores deseos a las ocho selecciones participantes, que sin duda lo darán todo por sus grandes aficionados repartidos por toda la región y más allá».