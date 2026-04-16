Goal.com
En directo
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRN-UZBAFP
Muhammad Zaki

Traducido por

Gianni Infantino asegura que Irán participará en el Mundial pese al conflicto con Estados Unidos e Israel

Iran
World Cup
USA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha desmentido cualquier duda sobre la participación de Irán en el Mundial de 2026 y ha asegurado que el país estará presente pese al conflicto en el que está involucrado Estados Unidos, uno de los anfitriones. Así ha aclarado la situación de Irán tras las tensiones geopolíticas que ponían en duda su presencia.

  • Infantino se mantiene firme respecto a la participación de Irán

    Durante el foro «Invest in America» de la CNBC, Infantino calmó las dudas sobre la participación de Irán en el torneo. Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, y al ser este uno de los anfitriones junto con México y Canadá, se cuestionó si la selección iraní podría competir con seguridad en suelo estadounidense.

    «La selección iraní vendrá sin duda», afirmó Infantino en el foro, según CBS. «Esperamos que para entonces la situación sea pacífica. Irán tiene que venir: representa a su pueblo, se ha clasificado y los jugadores quieren jugar».

    • Anuncios
  • FBL-IRN-CRC-FRIENDLYAFP

    Política frente al deporte en la escena internacional

    El presidente de la FIFA visitó recientemente Antalya, Turquía, para reunirse con la selección iraní y destacó su calidad y profesionalismo. Rechazó que los conflictos políticos determinen quién participa en competiciones internacionales. «Fui a verlos. Son un buen equipo», dijo Infantino. «Tienen ganas de jugar y deberían jugar. El deporte debe mantenerse al margen de la política».

  • Trump suscita inquietudes en materia de seguridad

    La situación se ha complicado por mensajes contradictorios de la Casa Blanca. Aunque informes iniciales indicaban que los jugadores iraníes eran bienvenidos, el presidente Donald Trump luego expresó dudas en redes sociales. En Truth Social afirmó que, si bien el equipo puede entrar, no «cree que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad».

    El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, respondió de inmediato alegando falta de garantías de seguridad y afirmó: «Si el presidente Trump no puede garantizar la seguridad de nuestra selección, no viajaremos a Estados Unidos».

  • Claudia Sheinbaum Daily Morning BriefingGetty Images News

    Se rechazó oficialmente la solicitud de traslado a México.

    Irán presionó para que sus partidos del Grupo G se jugaran en México por problemas de seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que la FIFA decidió mantenerlos en las sedes originales. Sheinbaum explicó que el cambio requeriría un esfuerzo logístico enorme que el organismo no está dispuesto a asumir.

    Por tanto, Irán jugará sus tres partidos de grupo en Estados Unidos: ante Bélgica y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y frente a Egipto en Seattle. Pese a la presión de ambos gobiernos, la FIFA mantiene su postura: el calendario original es prioritario.