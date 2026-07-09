Getty Images Sport
Traducido por
Gianni Infantino criticado: 72 miembros de la UE piden investigar la gestión de la FIFA en el caso Balogun
- Getty Images Sport
Los legisladores exigen transparencia sobre la injerencia de Trump
La presión sobre Infantino crece: 72 eurodiputados han enviado una carta a las 27 federaciones de fútbol de la UE pidiendo una investigación inmediata sobre la decisión que permitió a Balogun evitar una suspensión por tarjeta roja en el Mundial. La petición llega tras conocerse que el presidente de EE. UU., Donald Trump, contactó con Infantino para interceder por el jugador.
En la carta, los eurodiputados afirman: «Tras la decisión del domingo de suspender la sanción automática de un partido, pedimos a las federaciones europeas, todas ellas miembros de la FIFA, que intervengan y exijan una investigación. Los estatutos y el código ético de la FIFA lo permiten».
- Getty Images
Las violaciones de la neutralidad política provocan la indignación de la UE
Los eurodiputados recurren a las normas de la FIFA sobre neutralidad política, que consideran ignoradas. Su carta señala los artículos que prohíben la presión gubernamental vista en el caso Balogun.
Los legisladores argumentaron: «El requisito de neutralidad política está claramente establecido tanto en los Estatutos de la FIFA como en el Código Ético. El artículo 4, apartado 2, de los Estatutos de la FIFA establece el principio según el cual “la FIFA se mantiene neutral en cuestiones de política y religión”, y el artículo 15 del Código Ético de la FIFA establece que todos los dirigentes del fútbol deben mantener la neutralidad política, y prevé sanciones severas en caso de incumplimiento. Las federaciones miembro deben garantizar el cumplimiento de estas normas. Por ello, les pedimos que se sumen a los llamamientos para investigar los vínculos de Gianni Infantino con el presidente Trump, solicitados por eurodiputados y la Federación Noruega de Fútbol. Cualquier investigación debe incluir un análisis detallado del proceso de decisión que llevó a la FIFA a levantar la suspensión a un jugador de la selección masculina de Estados Unidos».
Infantino defiende la independencia de los órganos judiciales
A pesar de la indignación y las acusaciones de injerencia política, Infantino se ha mantenido firme, insistiendo en que los órganos jurídicos de la FIFA actúan sin influencias externas. El presidente de la FIFA confirmó que habló con Trump, pero afirmó que solo le explicó los protocolos vigentes, sin eludirlos para complacer a los coanfitriones del torneo.
Infantino defendió su postura: «Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Actúan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario y resuelven los casos según la normativa y los hechos presentados. Durante nuestra conversación con el presidente Trump, le expliqué que había un proceso legal en curso a cargo de esos órganos y que el caso se resolvería a su debido tiempo. Así funciona el sistema de la FIFA y es un principio que siempre defenderé».
- Getty
La UEFA critica una toma de decisiones incomprensible
La UEFA ha criticado con dureza la exención otorgada a la selección masculina de Estados Unidos (USMNT). Aunque Bélgica venció 4-1 a EE. UU., el organismo considera que la integridad del torneo ya se ha visto afectada.
En un comunicado contundente, la UEFA afirmó: «Cuando los guardianes de las normas ya no garantizan su certeza, la integridad del juego queda en entredicho y se socava la credibilidad de una competición. Del mismo modo, una decisión de este tipo sienta un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias