Los eurodiputados recurren a las normas de la FIFA sobre neutralidad política, que consideran ignoradas. Su carta señala los artículos que prohíben la presión gubernamental vista en el caso Balogun.

Los legisladores argumentaron: «El requisito de neutralidad política está claramente establecido tanto en los Estatutos de la FIFA como en el Código Ético. El artículo 4, apartado 2, de los Estatutos de la FIFA establece el principio según el cual “la FIFA se mantiene neutral en cuestiones de política y religión”, y el artículo 15 del Código Ético de la FIFA establece que todos los dirigentes del fútbol deben mantener la neutralidad política, y prevé sanciones severas en caso de incumplimiento. Las federaciones miembro deben garantizar el cumplimiento de estas normas. Por ello, les pedimos que se sumen a los llamamientos para investigar los vínculos de Gianni Infantino con el presidente Trump, solicitados por eurodiputados y la Federación Noruega de Fútbol. Cualquier investigación debe incluir un análisis detallado del proceso de decisión que llevó a la FIFA a levantar la suspensión a un jugador de la selección masculina de Estados Unidos».