Gianni Infantino convoca una reunión de crisis de la FIFA en Marruecos mientras Arsene Wenger se suma a la rebelión contra el plan de venta del Mundial

El número dos de Infantino, el secretario general Mattias Grafstrom, también ha expresado su consternación en un correo electrónico filtrado al personal. Grafstrom no se mordió la lengua al describir el ambiente actual en la sede de la FIFA como una "convulsión" difícil incluso de comprender.

Grafstrom escribió en la correspondencia interna: "Todos hemos sido arrojados en medio de una convulsión, que es difícil de comprender y aceptar, pero, como secretario general, os insto a que sigáis centrados en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y servir a nuestras 211 federaciones miembro.

"Una triste y reprobable serie de acontecimientos, que afortunadamente concluyeron con el abandono definitivo del proyecto FFE, por mucho que nos sintamos consternados por ellos, no debería eclipsar esta realidad.

"Os aseguro que vosotros, como miembros de la administración, seréis defendidos y protegidos del contexto político que vivimos actualmente. No tenéis que preocuparos.

"Los individuos, los momentos inestables y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol mundial continúan, y por eso debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, sentido de la perspectiva y compostura."



