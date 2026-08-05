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Gianni Infantino convoca una reunión de crisis de la FIFA en Marruecos mientras Arsene Wenger se suma a la rebelión contra el plan de venta del Mundial
Revuelta interna y la intervención de Wenger
El presidente de la FIFA, cada vez más cuestionado, ha convocado a altos cargos a la capital marroquí, Rabat, en un intento desesperado por mantener su control sobre el organismo rector del fútbol mundial, según The Times. Este movimiento llega después de una sorprendente reprimenda pública de Arsene Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, que rompió filas para condenar la dirección estratégica de la organización.
«Los recientes acontecimientos en la FIFA merecen cierta aclaración por mi parte. No participé en este plan estratégico y supe por primera vez del proyecto a través de informaciones en los medios», explicó Wenger en una dura valoración del liderazgo. «La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad».
- AFP
Acusaciones de chantaje y presión financiera
Mientras Infantino intenta consolidar su poder en Rabat, al mismo tiempo está lidiando con acusaciones explosivas procedentes de Oriente Medio. El príncipe Ali bin Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, ha acusado sensacionalmente al presidente de la FIFA de utilizar el chantaje para asegurarse apoyos políticos.
En un comunicado detallado sobre la situación, Hussein señaló: "Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos... hasta que se me comunicó verbalmente durante el Mundial que, si respaldaba a Infantino, eso contribuiría en gran medida a ayudar a nuestra federación. En Jordania nos enorgullecemos de defender valores éticos. No le respaldamos antes y desde luego no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a chantaje y nos negamos a ceder ante ello".
El secretario general carga contra el «caos»
El número dos de Infantino, el secretario general Mattias Grafstrom, también ha expresado su consternación en un correo electrónico filtrado al personal. Grafstrom no se mordió la lengua al describir el ambiente actual en la sede de la FIFA como una "convulsión" difícil incluso de comprender.
Grafstrom escribió en la correspondencia interna: "Todos hemos sido arrojados en medio de una convulsión, que es difícil de comprender y aceptar, pero, como secretario general, os insto a que sigáis centrados en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y servir a nuestras 211 federaciones miembro.
"Una triste y reprobable serie de acontecimientos, que afortunadamente concluyeron con el abandono definitivo del proyecto FFE, por mucho que nos sintamos consternados por ellos, no debería eclipsar esta realidad.
"Os aseguro que vosotros, como miembros de la administración, seréis defendidos y protegidos del contexto político que vivimos actualmente. No tenéis que preocuparos.
"Los individuos, los momentos inestables y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol mundial continúan, y por eso debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, sentido de la perspectiva y compostura."
- (C)Getty Images
El colapso del proyecto comercial
El núcleo de la crisis proviene de un plan fallido para vender participaciones de las joyas de la corona de la FIFA, incluido el Mundial, a inversores privados. Aunque, según se informó, un grupo de altos cargos celebró el martes una reunión de gestión sin Infantino, se reveló que casi todos los dirigentes presentes se opusieron al plan. Mientras el presidente sigue atrincherado en Marruecos, la presión de la UEFA y de otras confederaciones no deja de aumentar, y algunos piden su dimisión inmediata.
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