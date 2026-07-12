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Gianni Infantino confirma que la FIFA «estudiará» ampliar el Mundial a 64 equipos para la edición de 2030, que se celebrará en Marruecos, Portugal y España
Infantino aboga por la inclusión a nivel mundial
La Copa del Mundo acaba de ampliarse a 48 selecciones para la fase final de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero Infantino ya piensa en el siguiente paso.
La edición de 2030 mantendría 48 equipos, con Marruecos, Portugal y España como anfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerían los partidos inaugurales por el centenario. Pero una propuesta de los dirigentes sudamericanos ha llevado a la FIFA a evaluar un formato mayor.
«Sin duda, (un torneo de 64 selecciones) es una cuestión que se examinará y debatirá en los comités pertinentes tras este Mundial», declaró Infantino al medio suizo Bluewin. El presidente de la FIFA insistió en que la competición debe ser accesible para más selecciones que las potencias tradicionales y afirmó que el torneo es «para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica».
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El sueño de las naciones más pequeñas
Infantino cree que un torneo más grande motivará a países con fútbol en desarrollo a invertir en el deporte.
«Todas las naciones deberían poder soñar con participar en el Mundial. Se ve que el nivel de los equipos es altísimo y cada vez crece más en todo el mundo», añadió Infantino.
Además, advirtió que, sin esa oportunidad, las federaciones pequeñas perderían el incentivo para mejorar.
Cita la edición de 2026 como ejemplo, califica la ampliación a 48 selecciones de «un éxito total» y destaca que el rendimiento de los equipos peor clasificados la justifica.
Influencia sudamericana y logística de organización
La propuesta de ampliar a 64 equipos cobró fuerza tras la iniciativa del dirigente uruguayo Ignacio Alonso y el respaldo del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Domínguez ha expresado su deseo de que el torneo de 2030 sea más amplio, describiéndolo como su «sueño» y afirmando que dicha ampliación «uniría al mundo, aunque solo fuera por una vez». El plan actual de 48 equipos les asigna un solo partido a cada país, mientras que el formato de 64 les permitiría organizar grupos completos.
Este cambio sería clave para la región, pues la política de rotación de la FIFA impide que Sudamérica vuelva a ser sede hasta 2042.
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Las críticas y la amenaza del fútbol «vulgar»
A pesar del optimismo de la FIFA, la idea de un Mundial con 64 selecciones enfrenta fuerte resistencia. Críticos argumentan que ampliar el torneo devalúa las eliminatorias y reduce la calidad. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, lo tachó de «vulgar y corriente».
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y Víctor Montagliani, de la CONCACAF, también mostraron preocupación. Ceferin rechazó la idea de 64 equipos al llamarla «mala» y advirtió que podría dañar el prestigio del fútbol internacional.
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