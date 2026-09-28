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Gianni Infantino aterriza en Jamaica mientras el presidente de la JFF, Michael Ricketts, promete su apoyo total al presidente de la FIFA pese a las recientes controversias
Infantino viaja a Jamaica en una misión por el Caribe
Infantino ha llegado a Jamaica como parte de una gira caribeña por cuatro países destinada a reconstruir la confianza con los organismos rectores regionales. La visita se produce después de una importante reacción negativa a nivel mundial en torno a su controvertida propuesta FIFA Forward Enterprise, que fue abandonada recientemente tras críticas generalizadas.
El presidente de la JFF, Ricketts, confirmó que Infantino aterrizó en el país con una delegación de ocho personas, entre ellas el recién nombrado Gelson Fernandez, que supervisa África y el Caribe. El máximo dirigente de la FIFA se desplazó directamente al Estadio Nacional para ver a la selección enfrentarse a Guatemala.
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Ricketts ofrece perdón pese a las críticas a la gestión
Al abordar las consecuencias del plan comercial abandonado, Ricketts fue sincero sobre los errores cometidos durante su desarrollo, al tiempo que defendió los motivos originales de Infantino. A pesar de las peticiones de varios organismos internacionales para que el presidente de la FIFA dimitiera, el dirigente jamaicano optó por brindarle todo su apoyo.
«En realidad está visitando, creo, cuatro países del Caribe; llegará aquí hoy a las 16:00 con una delegación de la FIFA compuesta por ocho personas en total», dijo a The Gleaner. «El proceso no fue muy transparente, de ahí que recibiera rechazo de varios países, pero creo que estaba destinado a ayudar a los países pequeños. Así que le he perdonado y nunca, jamás, voy a ser un desagradecido».
La fricción regional y los detalles más amplios de la gira
La parada en Kingston forma parte de un amplio itinerario regional de la delegación de la FIFA. Además de Jamaica, la gira de Infantino incluye visitas a las Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal y Nieves y Antigua.
Ricketts también abordó la tensa relación entre Infantino y el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani. Al describir la fricción entre estos dos destacados dirigentes como algo desafortunado, el jefe de la JFF señaló cuánto han logrado ambos administradores por el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
"Soy admirador de Infantino. También soy admirador de Montagliani, pero voy a ponerme en pie, levantar la mano en apoyo a Infantino y simplemente espero que, cuando lleguen las elecciones, sea reelegido presidente de la FIFA", explicó Ricketts.
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Respaldo electoral antes de la crucial votación en Marruecos
Tras su breve estancia en Kingston para observar el partido de Guatemala, está previsto que Infantino y su delegación abandonen Jamaica el sábado por la mañana. La visita asegura un respaldo caribeño crucial mientras el presidente de la FIFA prepara su campaña para la reelección.
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