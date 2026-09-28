Infantino ha llegado a Jamaica como parte de una gira caribeña por cuatro países destinada a reconstruir la confianza con los organismos rectores regionales. La visita se produce después de una importante reacción negativa a nivel mundial en torno a su controvertida propuesta FIFA Forward Enterprise, que fue abandonada recientemente tras críticas generalizadas.

El presidente de la JFF, Ricketts, confirmó que Infantino aterrizó en el país con una delegación de ocho personas, entre ellas el recién nombrado Gelson Fernandez, que supervisa África y el Caribe. El máximo dirigente de la FIFA se desplazó directamente al Estadio Nacional para ver a la selección enfrentarse a Guatemala.