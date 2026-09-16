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Gianluigi Donnarumma pide a los aficionados que «reescriban la historia» después de que Italia se enfrente a la dura realidad de quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo
El portero de Italia pide unidad a la afición
Donnarumma ha movilizado a los aficionados de Italia, pidiéndoles que ayuden a la Azzurra a entrar en una nueva era con Roberto Mancini tras un verano «desgarrador» que dejó a la selección viendo el Mundial de 2026 desde casa. El portero del Manchester City reflexionó sobre la enorme decepción de no haber logrado clasificarse para el torneo de Norteamérica, lo que supone una tercera ausencia consecutiva para la tetracampeona del mundo.
«Necesitaremos mucha positividad», dijo Donnarumma a Sky Sport Italia, según recoge Football Italia. «Ya sé qué tipo de ambiente nos vamos a encontrar porque no ha sido un verano fácil. Ha sido increíblemente duro. Ahora tenemos que pasar página, tenemos que ser optimistas, volver a ser positivos y construir una selección fuerte. Eso es algo que solo podemos hacer nosotros. Quiero dar las gracias a todos los italianos que nos apoyarán en estos primeros partidos de la Nations League, porque los necesitamos. Necesitamos su energía y el impulso que nos dan. Juntos, tenemos que reescribir nuestra historia, es muy importante».
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El desconsuelo de un verano en la banda
Para una nación de la talla de Italia, no lograr llegar a la gran cita mundialista de 2026 fue un golpe catastrófico que provocó las salidas de Gennaro Gattuso y de varios altos cargos. Donnarumma admitió que el peaje emocional del verano fue enorme para todos los jugadores implicados. El guardameta no ocultó la vulnerabilidad que sintió la selección durante los meses del torneo.
«Sé que ha sido un verano difícil, para mí y para todos. Ver el Mundial sin estar allí fue desgarrador para todos los chicos. Pero tenemos que levantarnos, no hay otra opción», dijo.
Creer en el reencuentro con Mancini
El regreso de Mancini, el hombre que guio a Italia hacia la gloria en la Eurocopa 2020, ha aportado un rayo de esperanza a una afición cada vez más desencantada. Donnarumma está convencido de que el reencuentro con el veterano técnico es exactamente lo que necesita el vestuario para recuperar el enfoque y la competitividad. El guardameta señaló la próxima Eurocopa 2028, que se disputará en el Reino Unido e Irlanda, como el gran objetivo para la redención.
«Mancini ha vuelto y estoy seguro de que nos ayudará a recuperar el deseo que necesitamos para sacar adelante estos partidos y las próximas fases de clasificación», declaró Donnarumma. «Estoy seguro de que volveremos a rendir bien, a clasificarnos para la Eurocopa y después para el Mundial. Con míster Mancini, Italia volverá a donde pertenece».
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A la caza del espíritu de Wembley de cara a la Eurocopa 2028
Con la Eurocopa 2028 prevista para disputarse en el Reino Unido e Irlanda, la posibilidad de volver a Wembley, el escenario del mayor éxito moderno de Italia, es una gran fuente de inspiración para Donnarumma. El guardameta detuvo de forma memorable los penaltis decisivos en la final de 2021 contra Inglaterra, y sigue confiando en que Mancini pueda volver a obrar esa misma magia.
Preguntado por la posibilidad de otra final en el icónico estadio londinense, la respuesta de Donnarumma fue emotiva y llena de convicción: «¡Toco madera! Pero sí, Wembley me trae uno de los mejores momentos de mi vida, posiblemente el mejor de todos junto al nacimiento de mi hijo. Eso fue muy especial para mí. La imagen que siempre recordaré es el abrazo entre míster Mancini y Gianluca Vialli después de la final. Fue algo extraordinario, precioso de ver».
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