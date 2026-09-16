Gianluigi Donnarumma pide a los aficionados que «reescriban la historia» después de que Italia se enfrente a la dura realidad de quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo

Donnarumma ha movilizado a los aficionados de Italia, pidiéndoles que ayuden a la Azzurra a entrar en una nueva era con Roberto Mancini tras un verano «desgarrador» que dejó a la selección viendo el Mundial de 2026 desde casa. El portero del Manchester City reflexionó sobre la enorme decepción de no haber logrado clasificarse para el torneo de Norteamérica, lo que supone una tercera ausencia consecutiva para la tetracampeona del mundo.

«Necesitaremos mucha positividad», dijo Donnarumma a Sky Sport Italia, según recoge Football Italia. «Ya sé qué tipo de ambiente nos vamos a encontrar porque no ha sido un verano fácil. Ha sido increíblemente duro. Ahora tenemos que pasar página, tenemos que ser optimistas, volver a ser positivos y construir una selección fuerte. Eso es algo que solo podemos hacer nosotros. Quiero dar las gracias a todos los italianos que nos apoyarán en estos primeros partidos de la Nations League, porque los necesitamos. Necesitamos su energía y el impulso que nos dan. Juntos, tenemos que reescribir nuestra historia, es muy importante».