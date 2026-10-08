Gianluca Prestianni revela lo que le dijo a Lionel Messi durante el emotivo partido de despedida de Argentina en el Monumental

Al abrirse sobre lo que significó compartir convocatoria con el jugador al que creció viendo, Prestianni dijo, en declaraciones recogidas por ESPN Argentina: "Lo viví al máximo, como cualquier aficionado. He disfrutado muchísimo viéndolo por televisión, pero este breve tiempo que me tocó compartir con él lo disfruté al máximo.

"No me cayó la ficha hasta después, cuando llegué a casa. Estuve en la despedida del más grande de todos los tiempos. Mi ídolo, crecí viéndolo en la selección, en el Barcelona. Fue un honor y un privilegio formar parte de la despedida del número 10".

El delantero del Benfica también reveló qué le dijo cuando ambos se abrazaron cerca del banquillo: "No quería molestarlo; era su momento. Cuando lo abracé, le dije 'gracias por todo' y que lo quería muchísimo".