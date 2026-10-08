ISI Photos
Traducido por
Gianluca Prestianni revela lo que le dijo a Lionel Messi durante el emotivo partido de despedida de Argentina en el Monumental
La joya del Benfica revive el homenaje en el Monumental
El extremo del Benfica Prestianni ha hablado sobre el momento en que pudo dar las gracias en persona a su capitán junto a la banda. Aunque se quedó en el banquillo durante toda la victoria de Argentina por 3-0 sobre Benín, el jugador de 20 años vivió igualmente la emoción de la noche en el Monumental. Admitió que la realidad de la ocasión solo le caló de verdad una vez que el partido había terminado y ya estaba de vuelta en casa.
- ISI Photos
Un joven relata un conmovedor intercambio a pie de campo
Al abrirse sobre lo que significó compartir convocatoria con el jugador al que creció viendo, Prestianni dijo, en declaraciones recogidas por ESPN Argentina: "Lo viví al máximo, como cualquier aficionado. He disfrutado muchísimo viéndolo por televisión, pero este breve tiempo que me tocó compartir con él lo disfruté al máximo.
"No me cayó la ficha hasta después, cuando llegué a casa. Estuve en la despedida del más grande de todos los tiempos. Mi ídolo, crecí viéndolo en la selección, en el Barcelona. Fue un honor y un privilegio formar parte de la despedida del número 10".
El delantero del Benfica también reveló qué le dijo cuando ambos se abrazaron cerca del banquillo: "No quería molestarlo; era su momento. Cuando lo abracé, le dije 'gracias por todo' y que lo quería muchísimo".
Los veteranos que se marchan dejan una huella duradera
El partido también sirvió como último adiós de Nicolas Otamendi, que puso fin a una carrera internacional de 17 años marcando el primer gol. Recordando una conversación con el defensa antes del saque inicial, Prestianni dijo: "Hablé con él antes; le dije que esperaba que marcara un gol. Por suerte, pudo despedirse de la mejor manera posible marcando".
Preguntado por las expectativas sobre la próxima generación y quién debería quedarse con el dorsal 10 vacante, añadió: "Ni yo ni mis compañeros sentimos la presión, pero sí lo disfrutamos al máximo. Es una responsabilidad maravillosa vestir la camiseta más bonita del mundo.
"No me corresponde a mí decir quién se la queda; eso lo verán más adelante en la selección. Creo que, decidan a quien decidan, todos le apoyarán".
- Getty Images Sport
Argentina navega una importante transición táctica
La pérdida de dos líderes del vestuario con una larga trayectoria empuja al equipo de Lionel Scaloni hacia una nueva etapa de cara a su próxima serie de partidos internacionales. El seleccionador argentino ahora necesita dar más responsabilidad a talentos jóvenes como Nico Paz y Agustin Giay mientras construye una nueva base para el equipo. El verdadero reto empieza aquí, ya que la selección debe demostrar que puede mantener la regularidad sin las figuras veteranas de las que dependió durante tanto tiempo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias