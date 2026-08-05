La FIGC ha anunciado oficialmente el nombramiento de Zola como nuevo coordinador de cantera de la selección nacional. El exicono del Chelsea y del Parma está llamado a convertirse en la pieza final del puzle dentro de una importante reestructuración administrativa y técnica diseñada para revitalizar el fútbol italiano desde la base. Este movimiento supone el reencuentro de Zola con algunas de las figuras más respetadas del fútbol italiano, creando un formidable grupo de liderazgo en el corazón del nuevo proyecto deportivo de la FIGC.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malago, confirmó el nombramiento esta semana, culminando así una visión que esbozó por primera vez durante la reciente presentación de Roberto Mancini como seleccionador y de Claudio Ranieri como director técnico. La incorporación de Zola se considera un movimiento estratégico para cerrar la brecha entre las categorías inferiores y la selección absoluta, garantizando una filosofía unificada en todos los niveles de la estructura de Italia.