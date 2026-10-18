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Gian Piero Gasperini revela cómo el desplome del Real Madrid impulsó la victoria de la Roma ante el Génova para volver a la senda del triunfo
Transformar el dolor en puntos en la Serie A
Gasperini ha hablado del cambio de mentalidad de su plantilla tras una semana difícil en Europa. Después de una desmoralizadora derrota ante el Real Madrid tras venirse abajo en los últimos minutos, el club de la capital respondió con una actuación serena para imponerse por 2-0 al Genoa. El entrenador insistió en que la decepción por la derrota entre semana sirvió de motivación para sus jugadores, en lugar de desanimarlos, en su regreso a la competición nacional.
«Perder contra el Real Madrid de esa manera fue devastador porque habíamos hecho un gran partido. Nos complicamos la vida en seis o siete minutos con tres saques de esquina que surgieron de la nada ante un equipo que estaba pasando apuros», declaró el entrenador de la Roma a Sky Sport Italia. También explicó sus decisiones sobre la alineación: «Eso nos molestó y no teníamos ninguna duda de que reaccionaríamos. Decidí hacer muchos cambios deliberadamente porque estos chicos, muchos de los cuales habían vivido el partido de la Champions League desde el banquillo, tenían mucha energía y estaba seguro de que no fallaríamos en ese aspecto».
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La magia de Castro rompe el empate ante el Genoa
Ante un Genoa resistente, cuyo juego directo y físico le puso las cosas difíciles durante toda la primera parte, el partido supuso una exigente prueba táctica. El marcador seguía igualado y el encuentro, muy equilibrado, hasta que Santiago Castro rompió el empate con una brillante acción individual. Fue la jugada decisiva que permitió a su equipo marcar el ritmo y hacerse con el control absoluto.
«Esta noche no ha sido un partido fácil. Nos ha costado tomarles la medida, teníamos un equipo joven sobre el campo, todos han estado bien y hemos ganado un partido muy importante», dijo Gasperini.
«No tenía dudas sobre la reacción ni el carácter de estos chicos, pero el partido era complicado. Lo desbloqueamos con esta fantástica jugada de Castro y después hicimos una segunda parte valiosa. En la primera tuvimos dificultades con los balones largos, pero luego salimos adelante».
Evolución del ataque de la Roma
Más allá de la reacción inmediata al resultado ante el Madrid, Gasperini destacó la clara mejoría de la Roma en ataque respecto a la temporada anterior. La llegada de Donyell Malen y la mejora del estado físico de Paulo Dybala han convertido al equipo en uno más eficaz de cara a puerta. El entrenador cree que la compenetración táctica de la plantilla ha alcanzado un punto en el que los goles son una consecuencia natural de su juego colectivo.
«El año pasado acababa de llegar. Desde entonces hemos avanzado: no estaba Malen y Dybala tampoco, o apenas. Nos conocemos mejor, hemos acumulado partidos, buenas actuaciones y satisfacciones», señaló. El técnico también se mostró orgulloso de la calidad de los goles del equipo: «Marcamos con una facilidad que antes no teníamos y, además, los goles que anotamos son de calidad. Hemos asimilado muchas situaciones y formas de llegar al gol».
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La Roma, preocupada por el estado físico de Dybala
De cara a los próximos partidos, el estado físico de Dybala sigue siendo una de las principales preocupaciones de la afición de la Roma. Gasperini ofreció una actualización moderadamente optimista sobre el argentino y confía en poder contar con él para el importante duelo contra el Nápoles. Antes, sin embargo, la Roma disputará el martes un partido de la fase de grupos de la Champions League contra el Slovan Bratislava.
«Cuento con Dybala y espero tenerlo de vuelta para el partido contra el Nápoles: confío en ello. Mañana o pasado mañana podrían ser decisivos. Lo importante sería tenerlo en el banquillo contra el Slovan», confirmó el entrenador.
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