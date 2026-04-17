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Gian Piero Gasperini, entre lágrimas, admite que su relación con Claudio Ranieri se deterioró y luego abandona airadamente la rueda de prensa
La bomba de Ranieri deja atónito a Gasperini
La tensión en el campo de entrenamiento de Trigoria alcanzó su punto álgido esta semana tras los comentarios despectivos de Ranieri, asesor principal de los propietarios del club. El veterano técnico afirmó que Gasperini fue solo la cuarta opción para el puesto en la Roma el verano pasado e insistió en que el actual entrenador había aprobado personalmente todos los fichajes realizados durante una temporada difícil.
«El viernes hubo una entrevista en la que Ranieri creó cierta tensión, pero para mí fue una sorpresa increíble», declaró Gasperini ante los medios. «Nunca había habido un tono diferente entre Ranieri y yo, ni en ruedas de prensa ni en privado. No me lo esperaba; en muchos años, nunca había recibido ese tipo de comentarios. Desde entonces he evitado hablar, sobre todo para no dañar más al club, al equipo o a la afición de la Roma».
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Las disputas internas en el ámbito médico agravan las tensiones.
La desavenencia con Ranieri no es el único problema del entrenador de la Roma. Gasperini confirmó que también hay desacuerdos con el equipo médico sobre la forma física de los jugadores, lo que genera tensiones en la jerarquía. La gestión de la lesión de Wesley es el centro de estas discusiones.
«A veces sí, y también es un tema de debate interno. Pero eso es normal», admitió Gasperini. «Wesley cree que puede jugar, pero el cuerpo médico ve riesgos. Esto genera problemas y discusiones. Mañana veremos, pero si los médicos dicen que no, tendré que acatarlo. Todo depende de su visto bueno».
La lucha por la Liga de Campeones, ensombrecida por el drama
A pesar del circo fuera del campo, la Roma afronta un partido decisivo contra el Atalanta, exequipo de Gasperini, con la clasificación para la Liga de Campeones en juego. Los Giallorossi son sextos, a solo tres puntos de la Juventus, cuarta, y aún pueden quedarse fuera de la Liga de Campeones por séptimo año. El técnico quiso centrar el debate en lo deportivo, pero no ocultó su frustración por la presión y las preguntas sobre su futuro.
«Basta de preguntas sobre otros temas, quiero hablar del partido», respondió al ser interrogado sobre su futuro. «He dicho que no quiero crear problemas y esta pregunta los crea. El club y Ranieri han sido muy claros. Siempre he creído que, con algo de suerte, podemos llegar a la Champions, y he trabajado en esa dirección pese a las bajas de los últimos meses».
- AFP
Una despedida emotiva y nostalgia por el Atalanta
La rueda de prensa terminó con un tono sombrío cuando pidieron a Gasperini que recordara la unidad de su etapa en Bérgamo. Comparar esa armonía con la actual discordia en la Roma fue demasiado para el técnico de 68 años, que se emocionó al mencionar a su antiguo presidente, Antonio Percassi.
«En Roma hay todo lo necesario para hacerlo bien. En Bérgamo triunfé porque el entorno que me rodeaba estaba unido y el trabajo del club era extraordinario», dijo antes de que se le quebrara la voz. «La pequeña ciudad también creaba un ambiente ideal. Trabajábamos y construíamos cosas juntos. Había jugadores jóvenes y más, un núcleo fuerte. Pensad en los fichajes y en cómo se reinvirtió el dinero. La anomalía del Atalanta era que jugaba en Europa y, aun así, obtenía beneficios. No fue solo gracias a mí, sino sobre todo a un club muy competente, que trabajaba en armonía con el entrenador. Luego las cosas cambiaron un poco, en parte porque cambió la propiedad y en parte por la «figura paterna» de la que yo estaba muy unido [Antonio Percassi]...»
Tras esto, se levantó y abandonó la sala entre lágrimas, incapaz de seguir.