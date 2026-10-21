Emanuele Giaccherini, exjugador, entre otros equipos, de la Juventus y actual comentarista, habla en una entrevista con Gazzetta dello Sport sobre el momento de crisis de la Juventus: «Digamos que quizá sea uno de los momentos más difíciles y más bajos de los últimos veinte años. Dejando de lado las etapas de Motta y Tudor, me parece que los puntos sumados en estos primeros siete partidos siguen siendo inferiores a los de temporadas anteriores. Digamos que la derrota ante la Lazio ha pesado aún más en el ambiente, además de en la clasificación, porque ha sido una derrota diferente a todas las demás».
Giaccherini: «Juventus, hace falta una pelea a puñetazos en el vestuario. Es uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años»
Giaccherini prosigue: «Lo digo como exfutbolista: cuando llegas a un punto tan bajo, en mi opinión, lo mejor para el equipo es encerrarse en el vestuario, sin el entrenador, y hablar de todo, hasta el punto de acabar a puñetazos entre dos, porque quizá uno no se lleva bien con el otro. Pero, después de eso, quizá todos den algo más. Por eso, a mi juicio, antes de echar a Spalletti, creo que el equipo también debe hacer examen de conciencia y asumir cuál es la situación. Todos deben responsabilizarse un poco más y asumir cada uno sus propias responsabilidades. Llegado ese punto, Spalletti tampoco tendría más excusas; por ahora puede alegar que la culpa no es solo suya, sino también de los jugadores».
¿Y Conte? «Si quieres ganar, fichar a Conte es un acierto. Pero la otra cara de la moneda es que tienes que respaldarlo en sus exigencias».
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