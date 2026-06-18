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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traducido por

Ghana vence a Panamá gracias a un gol de Yirenkyi en su debut en el Mundial

World Cup
Ghana
C. Yirenkyi
Ghana vs Panamá

1-0 de la selección de Queiroz en su debut mundialista: Semenyo, el mejor; Sulemana, del Atalanta, jugó una hora.

Caleb Yirenkyi marcó en el 95’ y dio el 1-0 a Ghana ante Panamá en el debut de Carlos Queiroz en el Mundial 2026. El centrocampista del Nordsjaelland, nacido en 2006, aprovechó un pase de Brandon Thomas-Asante. En el 95, empujó a la red un balón procedente de un centro raso del ‘10’, Brandon Thomas-Asante, quien había ingresado en la segunda parte. Fue el primer gol con la selección para Yirenkyi, mientras que el jugador del Manchester City, Antoine Semenyo, fue elegido mejor del partido.

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