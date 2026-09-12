AFP
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«Ghana siempre será parte de mí»: la estrella del Athletic Club Inaki Williams anuncia su emotiva retirada del fútbol internacional
Williams pone fin a su carrera con Ghana
El capitán del Athletic, Williams, ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional tras cuatro años con Ghana. El delantero de 32 años confirmó su decisión a través de las redes sociales el viernes.
Williams disputó su último partido con Ghana en la derrota por 1-0 ante Colombia en el Mundial en julio. El resultado eliminó a Ghana del torneo en los dieciseisavos de final.
Su marcha pone fin a una etapa memorable con la selección nacional. Deja un legado del que sentirse orgulloso tras elegir representar la herencia de su familia en el escenario internacional.
El delantero reflexiona sobre el emotivo viaje de las Black Stars
Tras su decisión, Williams compartió un emotivo mensaje en el que expresó lo mucho que significó para él representar a Ghana a nivel personal. El delantero destacó la profunda conexión que forjó con el país a lo largo de su carrera internacional.
"Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección de Ghana", escribió. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que lo di todo cada vez que vestí esta camiseta.
"Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho.
"Gracias de todo corazón a todos los que han sido parte de este camino y por todo el cariño que siempre me habéis mostrado. Ghana siempre será parte de mí. Seguiré apoyando a las Black Stars como uno de vosotros, esté donde esté."
Del debut con España al éxito en el Mundial
Nacido en Bilbao de padres ghaneses, Williams representó inicialmente a España y disputó un solo partido en un amistoso contra Bosnia seis años antes de cambiar de selección. Oficialmente completó el cambio para representar a Ghana en 2022.
El atacante llegó a sumar 28 internacionalidades con las Black Stars y marcó dos goles durante su etapa de cuatro años. Sus esfuerzos ayudaron a Ghana a alcanzar este año la fase eliminatoria del Mundial por primera vez desde 2010.
Mientras Inaki representaba a Ghana, su hermano menor Nico Williams disfrutó del éxito internacional por un camino distinto. Nico formó parte de la selección española que ganó el Mundial de este año.
- Getty Images Sport
La capitana del Athletic cambia el foco al fútbol de clubes
Con su carrera internacional ya oficialmente concluida, Williams centrará toda su atención en sus compromisos con el Athletic. Como capitán del club, el delantero sigue siendo una figura central del equipo español.
Dar un paso al lado en la selección permitirá al jugador de 32 años concentrarse en sus obligaciones con el club. Deja el fútbol internacional tras haber cumplido su ambición de representar a la tierra de sus antepasados.
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