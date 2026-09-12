«Ghana siempre será parte de mí»: la estrella del Athletic Club Inaki Williams anuncia su emotiva retirada del fútbol internacional

Tras su decisión, Williams compartió un emotivo mensaje en el que expresó lo mucho que significó para él representar a Ghana a nivel personal. El delantero destacó la profunda conexión que forjó con el país a lo largo de su carrera internacional.

"Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección de Ghana", escribió. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que lo di todo cada vez que vestí esta camiseta.

"Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho.

"Gracias de todo corazón a todos los que han sido parte de este camino y por todo el cariño que siempre me habéis mostrado. Ghana siempre será parte de mí. Seguiré apoyando a las Black Stars como uno de vosotros, esté donde esté."







