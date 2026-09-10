Nketiah está considerando una nueva propuesta para cambiar su lealtad internacional de Inglaterra a Ghana, según el Evening Standard. Ghana lleva tiempo interesada en el exdelantero del Arsenal y ha realizado un nuevo acercamiento para intentar convencerle de que represente a las Black Stars.

Nacido en Lewisham de padres ghaneses, Nketiah jugó con Inglaterra en categorías inferiores y marcó más goles que ningún otro jugador con la selección inglesa sub-21. El jugador de 27 años todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si representará al país de nacimiento de sus padres, mientras evalúa sus opciones.