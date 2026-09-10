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Ghana realiza una nueva tentativa para convencer al delantero del Crystal Palace Eddie Nketiah de cambiar de selección
Ghana retoma su interés
Nketiah está considerando una nueva propuesta para cambiar su lealtad internacional de Inglaterra a Ghana, según el Evening Standard. Ghana lleva tiempo interesada en el exdelantero del Arsenal y ha realizado un nuevo acercamiento para intentar convencerle de que represente a las Black Stars.
Nacido en Lewisham de padres ghaneses, Nketiah jugó con Inglaterra en categorías inferiores y marcó más goles que ningún otro jugador con la selección inglesa sub-21. El jugador de 27 años todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si representará al país de nacimiento de sus padres, mientras evalúa sus opciones.
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Vía libre según las normas de la FIFA
El delantero logró hasta la fecha su primera y única internacionalidad con la selección absoluta de Inglaterra a las órdenes de Gareth Southgate en octubre de 2023. Sustituyó a Ollie Watkins en el minuto 73 de una victoria por 1-0 en un amistoso contra Australia en el estadio de Wembley.
Sin embargo, las reglas actuales de la FIFA establecen que un jugador debe haber disputado más de tres partidos oficiales con la selección absoluta de un solo país antes de cumplir 21 años para no poder cambiar a otra selección. Como su única aparición fue en un amistoso, Nketiah sigue siendo plenamente elegible para representar a Ghana si decide cambiar de selección.
Resurgir en el Crystal Palace
Ghana quiere añadir más calidad contrastada de la Premier League a una plantilla que ya cuenta con el extremo del Manchester City Antoine Semenyo y el centrocampista del Coventry Caleb Yirenkyi. Después de un año difícil por las lesiones, Nketiah ha comenzado con buen pie a las órdenes del nuevo entrenador del Palace, Pierre Sage, siendo titular en sus tres partidos de Premier League hasta ahora esta temporada.
El Palace ha respondido bien a un inicio complicado de campaña y aseguró su plaza en la cuarta ronda de la Carabao Cup con una cómoda victoria en casa por 3-0 sobre el Middlesbrough, aspirante al ascenso desde la Championship, el martes por la noche.
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Se acerca la hora de decidir
Mientras la competición doméstica se intensifica, Nketiah afronta una coyuntura crítica en su carrera. Unas actuaciones consistentes con el Crystal Palace le mantendrán sin duda en el radar de ambas selecciones nacionales. El delantero debe decidir pronto si compromete su futuro internacional con Ghana y se suma a sus próximas campañas de clasificación, o si mantiene la esperanza de volver a ser convocado por Inglaterra.
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