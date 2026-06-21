Tras las tensiones internas, la atención se centra en si Mourinho, de regreso, podrá equilibrar una plantilla llena de talento individual.

En declaraciones a The Athletic sobre los requisitos del puesto de Mourinho, Bale destacó la importancia del liderazgo de los veteranos en un entorno de tanta presión. «En un gran club como el Madrid, en realidad no hace falta entrenar. Hay que gestionar los egos. Por eso ha tenido tanto éxito en los clubes más importantes», afirmó.







