Getty Images Sport
Traducido por
Gernot Rohr, seleccionador de Benín, estalla porque Lionel Messi y las estrellas de Argentina se niegan a intercambiar camisetas o hacerse fotos tras la despedida de la leyenda
Un partido de despedida frustrante
Messi disputó su último partido con Argentina el martes en una victoria amistosa por 3-0 sobre Benín. El jugador de 39 años marcó la histórica ocasión al transformar un penalti antes de retirarse del fútbol internacional.
Sin embargo, el acto terminó con frustración para la selección rival. El seleccionador de Benín, Rohr, afirma que el combinado sudamericano aisló por completo a su equipo tras el pitido final. Según el técnico, a sus jugadores se les prohibió interactuar con la selección argentina. Esto hizo que se quedaran sin la tradicional costumbre posterior al partido de intercambiar camisetas y saludar a sus rivales.
- AFP
Seguridad bloquea las fotos de Messi
Según se informa, la selección de Benín estaba desesperada por conmemorar su partido contra el ganador de ocho Balones de Oro. Rohr explicó que su equipo acabó quedándose con las manos vacías después de que sus intentos fueran rechazados con firmeza.
«Mis jugadores lo intentaron todo, pero nada funcionó», contó Rohr a RMC Sport. «Los argentinos no dieron nada a nuestros jugadores, ni siquiera una foto con Messi. Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ninguna. Ni siquiera nos permitieron entrar en su pasillo de jugadores. La seguridad echaba a todo el mundo. Los jugadores llegaban con sus camisetas con la esperanza de intercambiarlas con jugadores de Argentina».
Scaloni ofrece un pequeño consuelo
Rohr sí reconoció que compartir el césped con Messi fue una experiencia extraordinaria para sus jugadores. Aun así, el veterano técnico consideró que su equipo merecía un poco más de reconocimiento esa noche. El seleccionador de Benín acabó consiguiendo una pequeña pieza de recuerdo para sí mismo. Esperó más de 30 minutos después del pitido final para acercarse al campamento rival.
Rohr reveló que el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, acabó firmando una vieja camiseta de Messi usada en un partido que había llevado consigo. Eso resultó ser la única interacción exitosa entre ambos equipos tras el amistoso.
- Getty Images Sport
El final de una era increíble
El partido pone oficialmente el broche final a una de las mejores carreras internacionales de la historia del fútbol. Messi se despide de la selección argentina como su jugador más laureado e icónico. El delantero ganó dos títulos de la Copa América y alcanzó tres finales de la Copa del Mundo durante su etapa en la selección. Finalmente se proclamó campeón del mundo en 2022 después de llevar a su país a la gloria en Qatar.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias