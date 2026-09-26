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Gerard Martin respalda al fenómeno del Barcelona Lamine Yamal para el Balón de Oro y exige reconocimiento para Pau Cubarsi
El defensa catalán evalúa a los aspirantes a la gala
El debate sobre quién merece levantar el Balón de Oro se ha intensificado ante la inminente fecha límite de la votación mundial. Martin situó públicamente a Yamal como el principal favorito tras su enorme influencia ofensiva a las órdenes de Hansi Flick. Más allá de respaldar a su compañero de equipo, el defensa también defendió un reconocimiento similar para Cubarsi tras sus nominaciones tanto al Balón de Oro 2026 como al Trofeo Kopa.
El defensa azulgrana destaca el brillante nivel defensivo
En una entrevista con el canal regional de televisión catalán TV3, Martin sostuvo que Cubarsi merece estar de lleno en la pelea después de que el central de 19 años ganara La Liga, la Supercopa de España y el Mundial de 2026 con España.
Reclamando un mayor reconocimiento para los defensas, Martin afirmó: "Se tienen en cuenta muchas cosas, pero el Balón de Oro debe ser para el mejor jugador, y el mejor es Lamine Yamal. Pero Cubarsi también debería estar, si no en el podio, sí muy arriba porque ha hecho una gran temporada. Quizá los centrales no atraigan tanto foco mediático como otras posiciones, pero el año que ha tenido a su edad es muy bueno y ha hecho más que suficiente".
La evolución del Camp Nou genera estabilidad
Más allá de defender a sus compañeros, Martin está disfrutando de un periodo de hitos en su propia carrera, ya que se acerca al centenar de partidos con la camiseta del Barcelona. Su versatilidad en el perfil izquierdo de la defensa central refleja una creciente madurez táctica dentro de la rotación del primer equipo. Insistió en que el vestuario azulgrana se ha convertido en un grupo mucho más tranquilo y sereno en comparación con temporadas pasadas.
Al profundizar sobre la mejora de la fortaleza mental de la plantilla en los momentos decisivos, el polivalente defensa añadió: "Ahora no se nos escaparía un partido como ocurrió hace dos años contra el Inter en la Champions League porque, desde aquel día hasta ahora, el equipo tiene más experiencia y es mucho más maduro. Hemos aprendido a gestionar las fases de los partidos y los momentos decisivos en los que quizá entonces éramos demasiado impulsivos, porque íbamos a por todo al cien por cien en cada acción".
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Las campeonas de España apuntan a una gala histórica
Cubarsi está llamado a seguir siendo una pieza clave de la defensa después de haber sido titular en cinco partidos de La Liga esta temporada. Esa solidez defensiva será vital mientras el Barcelona afronta un calendario cargado en las competiciones nacionales y en la Champions League.
Mientras tanto, el ganador oficial de la 70.ª edición será coronado en una brillante gala en Londres el 26 de octubre, lo que marcará la primera vez que la ceremonia se celebre fuera de París.
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