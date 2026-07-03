La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, sobre todo porque ahora la usará para reforzar a un rival directo. Nota: D

Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque y a Buurman centrarse en la defensa central, donde brilla. Charles, que ahora fichará por el City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su posición y elevará el nivel del once de las Blues. Nota: A

Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en los Blues, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Teniendo en cuenta que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B