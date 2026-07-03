Georgia Stanway resuelve el centro del campo del Arsenal, que busca su primer título de la WSL en ocho años. GOAL analiza los fichajes destacados del mercado de verano femenino de 2026

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.
Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por un traspaso superior al de Geyoro.
Schröder, que no estaba en el mercado, ya cambió de equipo; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si llega la oferta correcta. A ellas se suman las agentes libres, entre las que destacan Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, del Barcelona, listas para nuevos retos.
Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL evaluaremos cada fichaje del mercado de verano para que sepas quién gana y quién pierde.
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