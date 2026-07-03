¡Georgia Stanway es jugadora del Arsenal! La estrella de las Lionesses se une a los Gunners tras cuatro años en el Bayern de Múnich

El viernes se anunció la llegada de Stanway, quien lucirá el dorsal 4 en el norte de Londres. «Es una sensación increíble y estoy orgullosa de unirme al Arsenal», afirmó. «Este es un club enorme que impulsa el fútbol femenino a nuevos niveles y quiero formar parte de ello. Quiero ganar títulos y seguir creciendo como jugadora, y este es el lugar ideal con el apoyo de una afición increíble».

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Georgia es una centrocampista brillante y estamos encantadas de que sea jugadora del Arsenal. Aportará una nueva dimensión a nuestro centro del campo, con experiencia y mentalidad ganadora. Estamos deseando empezar la pretemporada para la importante campaña que tenemos por delante».

El club no ha revelado la duración del contrato, pero Arseblog indica que sería de tres años más uno opcional.