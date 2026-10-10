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«¡Gente como Rio Ferdinand está haciendo el ridículo!», Jamie Carragher arremete contra la leyenda del Manchester United por defender a Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de Portugal
La retirada de la selección de Ronaldo
El delantero del Al-Nassr está en el centro de otra enorme polémica. Ronaldo abandonó abruptamente la concentración de la selección portuguesa tras un importante desacuerdo con el seleccionador Jesus. Esta dramática salida llevó al veterano delantero a publicar un extenso comunicado público en el que abordó la situación.
A pesar de la reacción generalizada en su contra, Ferdinand se ha mantenido ferozmente leal a su excompañero en el Manchester United. El exdefensa de Inglaterra ha respaldado públicamente a Ronaldo durante la polémica en curso, lo que le ha puesto en el punto de mira de otros comentaristas que consideran que la estrella del Al-Nassr está completamente equivocada.
- getty
«Defender lo indefendible»
Carragher no se mordió la lengua al abordar la postura de Ferdinand en The Overlap Daily. El excentral del Liverpool sostuvo que las relaciones personales están nublando el juicio de destacadas figuras mediáticas.
«La gente cree que es bueno tener cercanía con personas del mundo del fútbol, pero aquí es donde se convierte en un problema», explicó Carragher. «Personas como Piers Morgan y Rio Ferdinand, que son figuras importantes en los medios te gusten o no, están haciendo el ridículo con las tonterías que están diciendo porque conocen a Ronaldo. Puedes conocer a alguien e intentar protegerle, pero no puedes defender lo indefendible».
Este último cruce se suma a la fricción que continúa entre Carragher y Ferdinand. Ambos protagonizaron anteriormente un amargo enfrentamiento en las redes sociales el pasado mayo antes de un partido de alto perfil entre Liverpool y United.
Neville carga contra la declaración de Ronaldo
Gary Neville también se ha pronunciado sobre esta saga y ha sugerido que la detallada respuesta pública de Ronaldo no hizo más que agravar el problema. Aunque Neville admitió el cariño que sigue sintiendo por el delantero, insistió en que la superestrella debe rendir cuentas.
«Mi opinión era que nunca criticaría a Ole Gunnar Solskjær porque siempre se comportó con enorme clase, tanto cuando ganaba como cuando perdía», señaló Neville. «Con Cristiano es difícil porque le quiero, pero no puedo ver lo que pasó en el United en su segunda etapa y luego verle hacer una declaración así sin decir algo. Hay que llamarle la atención por eso y decirle que no es aceptable».
Neville destacó cómo la inmensa riqueza y la influencia de Ronaldo han distorsionado su realidad, pero elogió a Jesus por no ceder ante el poder de los jugadores.
«El problema es: ¿quién se lo va a decir? No va a escucharme ni a escucharte a ti, pero no puedo aprobar esa declaración ni fingir que fue algo bueno. Si quieres a Ronaldo, eso hace que sea más difícil apreciarle; si no te gusta, hace que te guste aún menos», añadió. «Cuando tienes mil millones de libras en el banco, los logros que ha conseguido y el poder que tiene, sientes que eres indestructible, sientes que eres imparable. Crees que puedes dictarle a una federación o a un entrenador lo que deben decir. Me alegro de que el entrenador se mantuviera firme. Si hubiera leído esos ocho puntos, habría perdido gran parte de su alma».
A pesar de la agitación actual, Neville sigue confiando en que este feo capítulo acabará quedando en un segundo plano. «No creo que sea irreparable. Dentro de otro año, cuando se haya retirado, miraremos atrás y recordaremos su grandeza y su fútbol, y puede que la gente no recuerde este final».
- AFP
Reconstruyendo su reputación
Ronaldo debe lidiar ahora con las consecuencias inmediatas de su disputa internacional. Con su relación con la jerarquía de Portugal aparentemente fracturada, el veterano delantero afronta una dura batalla para recuperar su posición dentro de la selección nacional.
Aunque su condición de icono sigue intacta, estas recurrentes distracciones fuera del campo amenazan con eclipsar el ocaso de su carrera. Por ahora, es probable que Ronaldo vuelva a centrar su atención en el fútbol de clubes, con la esperanza de que su rendimiento sobre el terreno de juego pueda acallar las crecientes críticas.
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