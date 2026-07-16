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cm grafica de rossi genoa 2025 26 tattica 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Génova: ya es oficial la lista de convocados para la concentración

Génova
Serie A

El equipo de De Rossi se prepara para la temporada en Trentino

Hoy empieza la concentración de verano del Genoa en Moena, Trentino. Así lo ha anunciado el club rossoblù en sus canales oficiales. A las 18:00 h está previsto el primer entrenamiento en el Campo Deportivo Benatti: tras una primera parte en el gimnasio, el equipo saltará al terreno de juego.


  • Daniele De Rossi ha anunciado la lista de 31 convocados. Los centrales Ostigard y Vásquez, tras su actuación en el Mundial con Noruega y México, se unirán al grupo en los próximos días.


    Esta es la lista de convocados: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco y Wiafe (desde el 22 de julio).




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