Hoy empieza la concentración de verano del Genoa en Moena, Trentino. Así lo ha anunciado el club rossoblù en sus canales oficiales. A las 18:00 h está previsto el primer entrenamiento en el Campo Deportivo Benatti: tras una primera parte en el gimnasio, el equipo saltará al terreno de juego.
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Génova: ya es oficial la lista de convocados para la concentración
Daniele De Rossi ha anunciado la lista de 31 convocados. Los centrales Ostigard y Vásquez, tras su actuación en el Mundial con Noruega y México, se unirán al grupo en los próximos días.
Esta es la lista de convocados: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco y Wiafe (desde el 22 de julio).
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