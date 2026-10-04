¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
corvino.2016.sguardo.jpg
Emanuele Tramacere
Traducido por

Génova, en busca de director deportivo si Diego Lopez se va: de Corvino a Burdisso, los nombres

Génova
Burnley
Lecce
Marsella
Fiorentina
Roma

El Genoa podría cambiar por completo de cara a nivel societario en los próximos 7 días. Desde hace tiempo, el director deportivo Diego Lopez está escuchando el interés y las propuestas del Burnley, que quiere ponerlo bajo contrato y confiarle la gestión deportiva del club.

Una propuesta atractiva, sobre todo por el presupuesto que tendría a su disposición y con el objetivo de relanzar a un club que hoy está en la Championship para regresar a la Premier League. El club rossoblù, sin embargo, no quiere que le pille desprevenido y ya está sondeando el terreno con diversas alternativas más o menos viables.


  • ESPERA POR DIEGO LÓPEZ

    Según informa Sky Sport, a lo largo de la jornada de mañana, lunes 5 de octubre, está previsto un nuevo contacto directo entre el director deportivo del Genoa, Diego López, y el Brunley. Debería ser la reunión decisiva para entender si el Chief Football Officer decidirá aceptar el interés inglés y decir adiós.

  • LOS SUPLENTES

    Y, a su vez, el Genoa está empezando a mirar a su alrededor y está valorando varios perfiles para la dirección. Desde el experimentadísimo Pantaleo Corvino, que ha quedado libre tras el final de su relación con su Lecce y es brillantísimo en el scouting juvenil, hasta Nicolas Burdisso, a quien De Rossi había intentado llevar también a la Roma. Pero, según Sky Sport, también gustan los perfiles de Giovanni Rossi, exmano derecha del actual consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, y hoy en el Marsella, y por último también el del exFiorentina Daniele Pradé.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google