Goal.com
En directo
Genoa CFC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

Génova, De Rossi: «Marcandalli me recuerda a Rüdiger cuando estaba en el Roma; tiene un físico propio de la Premier League, es el tipo de defensa que está de moda hoy en día»

La rueda de prensa del entrenador, tras dos victorias muy importantes al frente del Grifone

«No podemos llegar al parón sin un resultado positivo porque aún no estamos salvados», afirma Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, en rueda de prensa previa al partido contra el Udinese, correspondiente a la 30.ª jornada del campeonato. «Si hacemos un partido marcado por el compromiso, el estadio nos apoyará y hará que todo parezca más fácil. Jugar en casa con el ambiente de los últimos partidos sería una gran ventaja para nosotros».

«Es bonito volver al campo cuando has ganado el último partido y cuando la última imagen de tu estadio es una fiesta. Más allá de todo lo que estamos diciendo, lo que debe quedar claro es que aún no estamos salvados. Todavía nos faltan muchos puntos. Hemos tomado el camino hacia la salvación, pero aún no estamos salvados y los chicos lo saben».


  • INDIVIDUALES

    NORTON-CUFFY - «Está bien. Sabelli lo hizo demasiado bien contra la Roma como para dejarlo fuera. Él, al igual que los demás, es «víctima» de las decisiones que tomo en función de lo que veo. Pero es un jugador con un futuro brillante y prometedor».

    BALDANZI Y ONANA - «Los dos están bien. Tommaso se está entrenando con nosotros con regularidad y con excelentes resultados. En Verona quería que estuviera en el grupo, pero sabía que no podía jugar porque había entrenado poco. Puede jugar desde el principio, no puede hacer todo el partido, pero está bien. Onana sufrió un esguince ante mis ojos hace una semana, ayer se sentía bastante bien. Veremos hoy y, si está bien, lo llevaremos al banquillo».

    MARCANDALLI - «Cuando consigues estos resultados, hay cosas que van mejor que antes. Se parte del rendimiento individual de los jugadores y luego hay trayectorias que siguen su curso natural. Marcandalli es de 2002, ha adquirido experiencia en Segunda y en Primera. A mí me llamó la atención desde el primer momento. Hay trayectorias que se cruzan, entrenadores y jugadores que se llevan bien. El jugador está aportando más regularidad, está más tranquilo. Es un jugador que lo entiende todo y tiene cualidades físicas de Champions League, de los jugadores que están de moda ahora. Tiene que mejorar un poco el dominio del balón y la lectura del juego. Pero su físico es el de los defensas del Arsenal o del Chelsea. Me recuerda a los primeros años de Rudiger en la Roma, un jugador sin madurar pero que físicamente era una fuerza de la naturaleza».

    BALDANZI - «Dependiendo del rival, pensamos en la estrategia del partido. El Udinese tiene cuatro o cinco jugadores de altísimo nivel, futbolistas que muy pronto jugarán en equipos punteros de la Serie A y de Europa. Tenemos un Baldanzi más, debemos centrarnos en el partido y nos enfrentaremos a jugadores muy fuertes con capacidad para dar la vuelta al marcador, como el Verona, pero con una calidad superior a la del Hellas. Tendremos que hacer un partido de equipo; en el «Bentegodi» funcionó no subestimar al rival. No vale la pena hacerlo en casa».

    • Anuncios

  • MOVIMIENTO NACIONAL

    «Creo que muchas, demasiadas veces, los entrenadores, cuando perdemos en Europa, nos echamos la culpa al fútbol base italiano. El Inter llegó el año pasado a la final de la Liga de Campeones, el Barcelona ha ganado muchos títulos y su cantera sigue siendo la misma. El fútbol está cambiando, el fútbol cambiará. Nosotros mismos cambiaremos. En pocos años he cambiado de opinión sobre el tipo de jugador que me gustaría tener. Luego está el hecho de que se pierda por poco contra el Bayern de Múnich porque tienen jugadores que cuestan 50, 60 o 70 millones, ya que los fichan por todo el mundo de las distintas canteras. No hay que juzgar, y mucho menos al Atalanta, que va a disputar unos octavos de final dignos de la Champions y pierde contra un equipo más fuerte. En cuanto a la selección nacional, debemos ser menos críticos y más auténticos aficionados. Si las cosas salen mal, habrá revuelta y habrá tiempo para hablar de Gravina, Gattuso y Buffon. Ahora jugamos contra Irlanda del Norte y, si pasamos, contra Gales y Bosnia, y no creo que tengan canteras mejores que las nuestras. Ahora habría que dejar de juzgar y decirle una palabra más a Rino».

Serie A
Génova crest
Génova
GEN
Udinese crest
Udinese
UDI