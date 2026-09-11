¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

Génova contra Frosinone, dónde ver el partido por televisión y streaming: canal, horario y las dos alineaciones

Génova vs Frosinone
Serie A
Génova
Frosinone

El Génova, dirigido por Daniele De Rossi, busca su primera victoria de la temporada ante la sorpresa Frosinone: aquí tenéis toda la información sobre el partido

El Genoa, dirigido por Daniele De Rossi, busca lograr su primera victoria en la liga, ya que sigue estancado en 0 puntos en la tabla de clasificación. En el camino del Genoa se alza la sorpresa del Frosinone, con 6 puntos en tres partidos y con Raimondo en un estado de forma excepcional, tras haber marcado dobletes en las dos últimas jornadas.



Y a pesar de las derrotas, De Rossi no cambia apenas nada o no cambia absolutamente nada, pues tras el gol que marcó en el partido de su debut, podría volver a apostar por Osimhen en punta junto a Colombo. Y en la banda derecha, es probable que el exjugador del Udinese Ehizibue dispute su primer partido como titular.


En el Frosinone, tras los rumores del mercado de fichajes, Alvini podría volver a alinear al valioso jugador Ghedjemis como titular, en la banda derecha dentro del habitual y probado sistema 4-2-3-1. Se supone que Bracaglia y Oyono serán los laterales de la defensa.



  • Génova - Frosinone: canal de televisión y transmisión en directo

    El partido: Génova-Frosinone

    La fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

    El horario: 15.00

    El canal de transmisión: stc

    La transmisión en directo:stc

    • Anuncios

  • Génova-Frosinone, las alineaciones probables

    Génova (3-5-2): Bilov; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sabelli, Ellertsson; Osmajić, Colombo.

    Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Mazzini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

  • Dónde ver el partido entre Génova y Frosinone por televisión

    El partido de la Serie A italiana entre Génova y Frosinone se emitirá en directo por televisión a través de stc mediante la aplicación para televisores inteligentes compatibles, o utilizando videoconsolas (PlayStation, Xbox), o TIMVISION Box, o dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Dónde ver el partido entre Genoa y Frosinone en directo

    Genoa-Frosinone estará disponible también en directo en dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles y de sobremesa gracias a stc, mediante la descarga de la aplicación o el acceso al sitio oficial de la plataforma.

Serie A
Génova crest
Génova
GEN
Frosinone crest
Frosinone
FRC