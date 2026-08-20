Génova: aparece Taremi, iraní ex del Inter

El Genoa sigue buscando el refuerzo adecuado para el ataque. Y el perfil se parece mucho a Evan Ferguson, según se lee en Il Secolo XIX. Según el diario, el irlandés de 21 años ex Roma sigue siendo un nombre candente, pero las valoraciones del Genoa continúan, entre el acuerdo sobre la cesión por definir con el Brighton y el tiempo necesario para ver al delantero sobre el campo tras la operación de tobillo. Entre los perfiles valorados como top, a los que el Genoa puede llegar en calidad de cedido, en el punto de mira también está Lorenzo Lucca, rival el sábado en Marassi con el Napoli.