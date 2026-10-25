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Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Genoa-Venezia 1-0 EN DIRECTO: trallazo de Ellertson justo por debajo de la escuadra

Génova
Venezia
Serie A
Génova vs Venezia

Sigue el Genoa-Venezia, partido correspondiente a la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

Importantísimo duelo por la permanencia el que se disputa a partir de las 15:00 en el Galileo Ferraris, en Marassi, Génova, donde el Genoa recibirá al Venezia en la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El equipo de Daniele De Rossi está en plena zona de descenso con 4 puntos, todos ellos conseguidos en casa. El cambio de entrenador del Venezia, ahora dirigido por Davide Nicola, provocó una reacción y trajo consigo una victoria ante el Napoli, pero para alejarse del último puesto necesitará ganar hoy.


GENOA-VENEZIA 1-0

Goleadores: 26' Ellertson (G)


  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    26' GOL - El Shaarawy abre hacia Ellertson, que controla y suelta un zurdazo potentísimo que se cuela justo debajo de la escuadra. Stankovic no puede hacer nada.


    25' OCASIÓN - Gran contragolpe de Yeboah, que habilita a Adams. El balón vuelve al centro del área y llega un remate de primeras con la zurda que Bijlow detiene milagrosamente.


    6' OCASIÓN - Ostigard se eleva y cabecea hacia la portería de Stankovic, que detiene el balón sin problemas


    0' Saque inicial en el estadio Galileo Ferraris, en Marassi, a las 15.


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • GENOA-VENEZIA: FICHA DEL PARTIDO

    Genoa-Venezia 1-0


    Goleador: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

    Suplentes: Amorim, Baldanzi, Colombo, Drameh, Frendrup, Klisys, Marcandalli, Meichtry, Puczka, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Entrenador: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Basic, Sohm, Perez, Haps; Yeboah, Adams.

    Suplentes: Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lauberbach, Lisman, Mazzocchi, Montipò, Rrahmani, Sagrado, Schingtienne.

    Entrenador: Davide Nicola


    Árbitro: Sozza

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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