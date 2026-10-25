Importantísimo duelo por la permanencia el que se disputa a partir de las 15:00 en el Galileo Ferraris, en Marassi, Génova, donde el Genoa recibirá al Venezia en la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El equipo de Daniele De Rossi está en plena zona de descenso con 4 puntos, todos ellos conseguidos en casa. El cambio de entrenador del Venezia, ahora dirigido por Davide Nicola, provocó una reacción y trajo consigo una victoria ante el Napoli, pero para alejarse del último puesto necesitará ganar hoy.





GENOA-VENEZIA 1-0

Goleadores: 26' Ellertson (G)



