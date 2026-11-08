Bijlow 6: no puede hacer absolutamente nada en los goles encajados.

Marcandalli 5: en los duelos en el área con Ramos no siempre sale perdiendo; más bien al contrario. Sin embargo, falla al interpretar el juego y al gestionar la posesión: pierde un balón de forma ingenua y le regala el 0-2 al Milan. Un error imperdonable que empaña por completo la actuación del joven defensa italiano. (desde el 61', Baldanzi 6: aporta dinamismo en el tramo final, especialmente a balón parado)

Østigård 6,5: con diferencia, el mejor de la defensa. No deja respirar a Ramos y crea peligro en el área rival. Luchador.

Vásquez 5: se duerme y le regala el balón a Rabiot, que asiste a Cisse para el 0-1. En conjunto, se muestra muy confuso cuando el Milan ataca por la banda derecha.

Ehizibue, 6: ordenado tácticamente, destaca por sus centros. Disciplinado.

Traorè 5,5: comparte con Marcandalli la responsabilidad del segundo gol del Milan, en el que comete un error por falta de atención. (desde el 84', Sow s. c.)

Wiafe 6: buen ritmo y gran despliegue físico; es uno de los jugadores que más kilómetros recorre sobre el campo. A veces, a costa de la lucidez táctica. (desde el 84', Meichtry s. c.)

Ellertsson 6,5: tiene el pie afinado, como demuestra la cantidad de veces que intenta sorprender a Maignan. Lo consigue en el tramo final con un derechazo tan preciso como potente. Nunca se rinde.

Messias 5,5: juega mucho por dentro para intentar sorprender al Milan con balones a la espalda del defensa. El problema es que solo aparece a ráfagas. Intermitente (desde el 61', El Shaarawy 5,5: tiene varias oportunidades para marcar la diferencia como sabe, pero siempre se equivoca en la decisión final)

Vitinha 6: está literalmente endemoniado: presiona a todos sin descanso. Se perfila para un preciso disparo con rosca, pero Maignan le ahoga el grito de desahogo. (desde el 73', Colombo 5,5: apenas aparece)

Osmajić 6: tiene el mérito de mantener ocupada, prácticamente él solo, a toda la línea defensiva del Milan. Arisco.

Entrenador, De Rossi 6: su Genoa nunca renuncia a jugar ni a ser agresivo. Es mérito de su entrenador, que debe ajustar varias cosas en defensa.