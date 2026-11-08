Genoa-Milan en directo: crónica, goles y jugadas destacadas, alineaciones oficiales y ficha del partido

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Genoa y Milan se enfrentan en Marassi en la undécima jornada de la Serie A, con el inicio previsto a las 15:00. El Milan de Ruben Amorim llega tras ganar el derbi ante el Inter, pero también tras sufrir una dura derrota en casa contra el Ferencvaros en la Europa League, mientras que el Genoa de Daniele De Rossi llega animado por una racha de tres victorias consecutivas en la liga. En la clasificación, el Milan es quinto con 21 puntos, mientras que el Genoa es duodécimo con 13 puntos. El árbitro es Massa, con Camplone en el VAR.

GENOA-MILAN

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