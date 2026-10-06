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Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Genoa, lesión de Sow con su selección: la situación

Genoa
D. Sow
Switzerland

El centrocampista fue sustituido al descanso de Suiza-Macedonia del Norte

Djibril Sow, centrocampista del Genoa y de la selección suiza, dejó el campo por una lesión al término de la primera parte del partido Suiza-Macedonia del Norte, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 1 de la Liga B de la Nations League.


El jugador nacido en 1997 siguió la segunda parte del partido sentado en el banquillo, con un vendaje. En este inicio de temporada, Sow, llegado este verano al Genoa, ha disputado seis partidos con la camiseta del Genoa, cinco en liga y uno en la Coppa Italia.

  • El alcance de la lesión deberá evaluarse en las próximas horas. Recordamos que el sábado, una vez terminado el parón de selecciones, el Genoa retomará su campeonato recibiendo a las 15:00 a la Fiorentina en Marassi, en la sexta jornada de la Serie A.

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