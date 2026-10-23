Genoa, De Rossi no se fía: «Nicola le da al Venezia una solidez diferente»

Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, habla en rueda de prensa antes del partido del domingo contra el Venezia: «Es muy importante, porque ahora mismo todos los partidos lo son y, cuanto más avancemos, más decisivos serán. Pero este lo es especialmente porque nos enfrentamos a un rival directo, un rival que tiene mucha calidad».





Sobre el rival: «Para mí, jugó muy bien en los primeros cinco o seis partidos de liga y tuvo muy mala suerte. Se reencontró en el último partido, con una filosofía algo diferente, y me pareció un equipo muy interesante. Obviamente, el entrenador Nicola le aporta una solidez diferente y ha sumado puntos enseguida, así que quizá su victoria nos hace un favor porque nos permite entender que es un equipo sólido, en forma y con calidad. Será un partido muy difícil».