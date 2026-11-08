Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, habló ante los micrófonos de DAZN tras la derrota por 2-1 ante el Milan en Marassi: «¿Los errores individuales? He felicitado a mis jugadores. La actuación ha sido muy buena. No me gusta hablar de errores individuales. Oigo a muchos entrenadores hablar de ellos cuando encajan goles, pero no cuando los marcan. Kalulu también cometió un error individual en el gol de Baldanzi (en el Genoa-Juventus, nota de la redacción). Así es el fútbol. No podemos aferrarnos a eso solo cuando nos conviene. Hay formas de corregir los errores. Entre todos cometimos alguna imprecisión en los goles; podríamos haberlo hecho mejor, pero, por lo demás, creo que el partido ha sido muy bueno en líneas generales».
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Genoa, De Rossi: «¿Errores individuales? Kalulu también cometió uno contra nosotros»
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De Rossi prosigue, según recoge Milannews.it: «Antes del otro parón éramos un poco más frágiles, pero mis jugadores siempre han sabido reaccionar. Hemos reaccionado con orden. El Milan tiene un par de jugadores que te esconden el balón cuando quema; a ellos nunca les quema. Te hacen perder un poco las distancias y tienes que hacer un partido de gran sacrificio físico. Todos lo han hecho, y eso me hace ver que tengo un equipo del que estar orgulloso. Si jugamos como hoy, ganaremos más partidos de los que perderemos».
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