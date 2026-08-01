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Gennaro Gattuso rompe su silencio sobre el enfrentamiento con Kenneth Taylor en el campo de entrenamiento mientras el técnico de la Lazio rinde homenaje a la «leyenda» Franco Baresi
Bronca en el entrenamiento
La preparación de pretemporada de la Lazio en Formello se vio empañada esta semana por la tensión, cuando Gattuso ordenó a Taylor que abandonara el campo tras una acalorada discusión. El choque estalló después de que el centrocampista, fichado del Ajax por 17 millones de euros en enero con Maurizio Sarri, se quejara de un golpe antes de responder a una reprimenda de su entrenador. Sin estar dispuesto a aceptar esa reacción, Gattuso gritó "Vai fuori!", o "¡Fuera!", y ordenó al jugador que se fuera directamente al vestuario.
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Aclaración y elogio de Gattuso
Hablando después de una victoria amistosa por 6-3 sobre el Avellino, con declaraciones recogidas por Alfredo Pedulla, Gattuso se apresuró a rebajar el revuelo generado. Insistió en que el asunto interno quedó zanjado en media hora, sin problemas posteriores.
Al abordar la disputa con Taylor, Gattuso declaró: "El otro día alguien disfrutó escribiendo sobre Taylor, pero eso forma parte del juego. Quienes me conocen saben cómo pienso, cuál es mi estilo. Para mí, todo se acabó después de treinta minutos, y lo volvisteis a ver esta tarde. Tenemos que tener este espíritu".
Por lo demás, Gattuso se mostró animado por el progreso táctico de su equipo: "El equipo está empezando a hacer lo que queremos, presión alta, línea alta, ir al hombre. Hay entusiasmo, estamos trabajando bien y es un placer entrenarlos".
Homenaje a Franco Baresi
Gattuso concluyó sus declaraciones dedicando un sentido homenaje a la leyenda del Milan Baresi, que falleció el viernes. Recordó a su ex capitán como una figura venerada que revolucionó el papel del líbero en el fútbol moderno.
Ofreciendo sus condolencias a la familia de Baresi, Gattuso dijo: "Condolencias a la familia. Cuando hablaba con él me cuadraba: era el capitán, un hombre que hablaba poco y sonreía poco, pero esas pocas palabras que decía nunca eran erróneas".
Reflexionando además sobre el legado perdurable de Baresi, Gattuso añadió: "Era único, una leyenda. Nos dejó demasiado pronto, pero se ha ido a hacer compañía a muchos grandes campeones. Permanecerá en la historia del fútbol mundial, habría merecido un Balón de Oro por su carrera, por la forma en que cambió el papel del líbero".
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Disciplina y preparación para la temporada
La Lazio decidió no imponer sanciones disciplinarias severas a Taylor después de que la cúpula del club considerara que el enfrentamiento fue una fricción interna rutinaria. La plantilla de Gattuso prioriza ahora la preparación física y el ajuste táctico de cara a la nueva campaña. El equipo romano arrancará su temporada de la Serie A con un partido fuera de casa contra el Bolonia el 24 de agosto.
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