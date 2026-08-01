Hablando después de una victoria amistosa por 6-3 sobre el Avellino, con declaraciones recogidas por Alfredo Pedulla, Gattuso se apresuró a rebajar el revuelo generado. Insistió en que el asunto interno quedó zanjado en media hora, sin problemas posteriores.

Al abordar la disputa con Taylor, Gattuso declaró: "El otro día alguien disfrutó escribiendo sobre Taylor, pero eso forma parte del juego. Quienes me conocen saben cómo pienso, cuál es mi estilo. Para mí, todo se acabó después de treinta minutos, y lo volvisteis a ver esta tarde. Tenemos que tener este espíritu".

Por lo demás, Gattuso se mostró animado por el progreso táctico de su equipo: "El equipo está empezando a hacer lo que queremos, presión alta, línea alta, ir al hombre. Hay entusiasmo, estamos trabajando bien y es un placer entrenarlos".