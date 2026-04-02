Gennaro Gattuso pagará las consecuencias del último desastre de Italia en el Mundial, mientras surgen dos candidatos de renombre para sustituir a la leyenda del AC Milan

La crisis se ha extendido mucho más allá del terreno de juego, llegando a las más altas esferas del Gobierno italiano. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, no ha escatimado críticas y ha pedido una reforma total del sistema. Recientemente señaló: «Es evidente que el fútbol italiano necesita una reconstrucción, y este proceso debe comenzar con una renovación de la dirección de la FIGC». La sensación de vergüenza nacional es palpable, y muchos consideran que se trata de un fracaso de toda la estructura del fútbol en Italia. Con una reunión del consejo de la federación prevista para la próxima semana, la presión sobre Gravina para que dimita se está intensificando. El presidente de la Lazio y senador Claudio Lotito ha llegado incluso a presentar una petición formal en el Senado para forzar un cambio en la cúpula.