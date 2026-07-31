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Gennaro Gattuso echa a la estrella de la Lazio de una sesión de entrenamiento tras un tenso intercambio de palabras entre el nuevo entrenador y el centrocampista
Gattuso despide pronto a Taylor
La sesión de entrenamiento de la Lazio en Formello estuvo marcada por la tensión después de que el nuevo entrenador, Gattuso, ordenara a Taylor abandonar el campo antes de tiempo. El incidente comenzó cuando Taylor se quejó de un golpe que había recibido antes de molestarse por una reprimenda de su entrenador. Sin estar dispuesto a aceptar la reacción del jugador, Gattuso detuvo la sesión y gritó con firmeza mientras señalaba hacia la salida: «Vai fuori!», o «¡Fuera!»
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Se disparó la tensión por la reprimenda
Taylor acabó camino del vestuario después de responder a Gattuso, un entrenador famoso por exigir una intensidad feroz y una disciplina estricta desde sus días como jugador. Según un informe de calciomercato.com, el choque verbal se produjo poco más de una hora después del inicio de la sesión matinal. El centrocampista neerlandés no opuso más resistencia, se quitó el peto y abandonó el campo antes de que se reanudara el entrenamiento.
Un club minimiza una disputa interna
Taylor llegó a la capital italiana durante el mercado de fichajes de enero después de que la Lazio lo fichara del Ajax por 17 millones de euros bajo las órdenes de Maurizio Sarri. Según informan Radio Laziale y Il Messaggero, el club considera el altercado un asunto interno rutinario y es poco probable que imponga sanciones disciplinarias severas. Según esas informaciones, ambas partes mantuvieron conversaciones con la dirección deportiva para resolver la situación antes de la sesión de la tarde.
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Gattuso impone normas estrictas
La Lazio debe restablecer la armonía en el vestuario para asegurarse de que la plantilla llegue plenamente preparada al inicio de la nueva campaña de la Serie A. Gattuso fue incorporado para aportar estabilidad tras una temporada turbulenta con Sarri, en la que el conjunto romano terminó noveno en la clasificación el curso pasado. Taylor debe demostrar ahora un compromiso total y adaptarse rápidamente a los altos estándares marcados por su nuevo entrenador.
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