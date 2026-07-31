La sesión de entrenamiento de la Lazio en Formello estuvo marcada por la tensión después de que el nuevo entrenador, Gattuso, ordenara a Taylor abandonar el campo antes de tiempo. El incidente comenzó cuando Taylor se quejó de un golpe que había recibido antes de molestarse por una reprimenda de su entrenador. Sin estar dispuesto a aceptar la reacción del jugador, Gattuso detuvo la sesión y gritó con firmeza mientras señalaba hacia la salida: «Vai fuori!», o «¡Fuera!»



