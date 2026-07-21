«Genial»: así celebró Erling Haaland su 26.º cumpleaños mientras su novia, Isabel Haugseng Johansen, le enviaba un mensaje de «amor»

Haaland, estrella del Manchester City, celebró su 26.º cumpleaños en familia y con descanso tras un exigente verano internacional. El delantero noruego, el más temido del fútbol mundial, compartió en redes un breve adelanto de la fiesta con la palabra «Nice» mientras disfrutaba del sol.

Su novia, Isabel Haugseng Johansen, añadió un toque romántico con varias fotos y el mensaje «Te quiero». La pareja, que prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras, aparecía relajada mientras Haaland recargaba energías antes de volver al Etihad Stadium.

Fiel a su estilo directo y conciso, el jugador no añadió más comentarios.



