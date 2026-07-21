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«Genial»: así celebró Erling Haaland su 26.º cumpleaños mientras su novia, Isabel Haugseng Johansen, le enviaba un mensaje de «amor»
Celebraciones de cumpleaños para la superestrella del City
Haaland, estrella del Manchester City, celebró su 26.º cumpleaños en familia y con descanso tras un exigente verano internacional. El delantero noruego, el más temido del fútbol mundial, compartió en redes un breve adelanto de la fiesta con la palabra «Nice» mientras disfrutaba del sol.
Su novia, Isabel Haugseng Johansen, añadió un toque romántico con varias fotos y el mensaje «Te quiero». La pareja, que prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras, aparecía relajada mientras Haaland recargaba energías antes de volver al Etihad Stadium.
Fiel a su estilo directo y conciso, el jugador no añadió más comentarios.
Privacidad bajo los focos de la Premier League
A pesar de ser uno de los rostros más reconocibles del planeta, Haaland ha mantenido su relación con Johansen lejos de la prensa sensacionalista. La pareja comparte un vínculo profundo desde la infancia en Noruega, donde ambos jugaron en el club local Bryne FK.
Su vínculo se mantuvo firme durante su paso por el Red Bull Salzburgo y el Dortmund, y ahora en el Manchester City. Los expertos creen que esta estabilidad personal le ayuda a soportar la presión de ser la principal amenaza goleadora del equipo.
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Haaland reflexiona sobre la trayectoria histórica de Noruega
Esta semana ha cumplido años, pero la estrella del Manchester City aún digiere el impacto de la campaña de Noruega en el Mundial. A pesar de la dolorosa eliminación en cuartos ante Inglaterra, el delantero afirmó que ha sido lo mejor de su carrera. «Han sido las semanas más increíbles y la mejor aventura de mi vida», dijo Haaland a VG.
El delantero añadió que el éxito del torneo superó los resultados y destacó cómo la actuación del equipo impactó en su ciudad natal, Oslo. Ver el apoyo de toda la nación le conmovió, y afirmó: «Ha sido increíble. Las actuaciones son una cosa. Ganar a Brasil es otra, pero lo que más me emociona es haber puesto a Noruega en el mapa».
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Un debut sin precedentes en la escena internacional
La primera participación de Haaland en un Mundial fue legendaria: batió récords al liderar la delantera escandinava y terminó con siete goles, el debut más prolífico desde que Grzegorz Lato hiciera lo mismo con Polonia en 1974.
De cara al futuro, el referente del Manchester City espera que sus hazañas allanen el camino para que una nueva generación de talentos noruegos crea que puede competir con la élite mundial. «Esta generación es fantástica. Espero que esto también motive a los jóvenes de mi país, Noruega, y les demuestre que es posible jugar en los escenarios más importantes vistiendo la camiseta de Noruega», concluyó el delantero.
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