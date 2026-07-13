Paolo Maldini y Leonardo, nuevo director técnico y nuevo asesor de la selección nacional y del Club Italia, consideran a Andrea Pirlo como seleccionador. Así lo afirma La Gazzetta dello Sport, que recuerda que Maldini quiso ficharlo para el Milan en 2023 y Leonardo lo buscó para el PSG en 2011-2012. Pirlo, de 47 años, dirige actualmente en Dubái tras pasar por la Juventus —donde ganó la Copa y la Supercopa de Italia—, el Karagümrük turco y la Sampdoria. Para Maldini y Leonardo, Pirlo personifica lo que Italia necesita para volver a la cima en 2030: conocimiento, valentía e ideas.
Traducido por
Gazzetta - Selección nacional: Maldini y Leonardo piensan en Pirlo. Malagò: «¿Guardiola? Una idea muy importante»
PIRLO EN PRIMERA LÍNEA
Según Gazzetta.it, Pirlo lidera las conversaciones. De fondo persiste el deseo de fichara Pep Guardiola, mientras se valoran también las opciones de Antonio Conte y Roberto Mancini. Antes de que acabe el fin de semana, Maldini y Leonardo evaluarán las alternativas y propondrán un candidato al presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, quien se encargará de la parte contractual.
MALAGO' NO DESCARTA A GUARDIOLA
Esta tarde, tras el «Partita del Cuore», el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, habló sobre el nuevo seleccionador: «Tras elegir a Maldini y a Leonardo, buscamos al entrenador con calma. Además, hay puntos que acordar con Maldini y Leonardo, con quienes tendremos una reunión detallada en los próximos dos días. A la hora de firmar contratos, están los deseos y luego la realidad. Seré sincero: a partir de mañana entraremos de verdad en la fase de selección del candidato. ¿Guardiola? Es una opción importante, pero debemos confirmar si es el perfil adecuado y si hay compatibilidad».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias