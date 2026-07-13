Esta tarde, tras el «Partita del Cuore», el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, habló sobre el nuevo seleccionador: «Tras elegir a Maldini y a Leonardo, buscamos al entrenador con calma. Además, hay puntos que acordar con Maldini y Leonardo, con quienes tendremos una reunión detallada en los próximos dos días. A la hora de firmar contratos, están los deseos y luego la realidad. Seré sincero: a partir de mañana entraremos de verdad en la fase de selección del candidato. ¿Guardiola? Es una opción importante, pero debemos confirmar si es el perfil adecuado y si hay compatibilidad».