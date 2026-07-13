Paolo Maldini y Leonardo, nuevo director técnico y nuevo asesor de la selección nacional y del Club Italia, consideran a Andrea Pirlo como seleccionador. Así lo afirma La Gazzetta dello Sport, que recuerda que Maldini lo quiso en el Milan en 2023 y Leonardo lo fichó para el PSG en 2011-2012. Pirlo, de 47 años, dirige actualmente en Dubái tras pasar por la Juventus —donde ganó la Copa y la Supercopa de Italia—, el Karagümrük turco y la Sampdoria. Para Maldini y Leonardo, Pirlo personifica lo que Italia necesita para volver a la cima en 2030: conocimiento, valentía e ideas.