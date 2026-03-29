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Gabriele Stragapede

Traducido por

Gazzetta - Roma, la descabellada idea de Salah: salario y competencia, lo que se filtra

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M. Salah

Un rumor que apunta a la posibilidad de que el extremo egipcio vuelva a la capital.

Llega un rumor sensacional sobre lo que podría ser un regreso increíble a nuestra Serie A: según informa La Gazzetta dello Sport, existe la descabellada idea de traer de vuelta a Mohamed Salah para que vista la camiseta de la Roma la próxima temporada.

El extremo egipcio ya ha hecho oficial su despedida del Liverpool al término de la presente temporada y está valorando todas las posibles ofertas sobre la mesa para lo que será su próxima aventura profesional dentro de una carrera ganadora y de más de una década al más alto nivel.

Entre estas ideas, también hay una sugerencia que lo llevaría de vuelta a la capital, aunque, por los costes y la viabilidad de la operación, parece ser una maniobra de ejecución, como mínimo, compleja.

  • LA IDEA

    Según informa La Rosea, en Inglaterra están convencidos de que, entre los equipos que están pensando en Salah para el futuro, se encuentra precisamente la Roma. Evidentemente, se trataría de una operación que, como decíamos anteriormente, desde un punto de vista puramente económico resultaría compleja, teniendo en cuenta los 12 millones de euros que gana por temporada (que, brutos, ascienden a 20) y que los giallorossi no querrían superar el límite de 4 millones netos de salario para ningún miembro de la plantilla.

    Pero, además del aspecto financiero, existe una competencia extremadamente feroz por parte de Arabia Saudí: el egipcio ha sido contactado por clubes como el Al Ittihad y el Al Qadsiah, dispuestos a garantizarle el mismo salario que gana en Inglaterra. Además, hay que tener en cuenta a clubes de la Major League Soccer, con el San Diego muy interesado en el jugador.

    Sin embargo, según afirma La Gazzetta dello Sport, Salah baraja la idea de pasar un año en Roma y luego ver qué le depara el futuro.

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  • SERÍA UN REGRESO

    No sería, sin embargo, el perfil típico en el que la familia Friedkin, siempre en busca de jóvenes con un gran potencial que poder desarrollar, querría invertir determinados recursos. No obstante, según escribe La Gazzetta dello Sport, Salah llegaría como agente libre, dada la rescisión de su contrato con el Liverpool y la marcha ya anunciada por los Reds.

    El egipcio podría ser un jugador que encajaría bien en la idea táctica de Gasperini. Por el momento, solo se considera una idea descabellada, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro.

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