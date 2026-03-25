Rafael Leão se perdió la última jornada de liga, que el Milan acabó ganando por 3-2 al Torino, debido a que no se encontraba en óptimas condiciones físicas. Pero en cuanto a esa ausencia en la convocatoria, hay una historia detrás que cuenta La Gazzetta dello Sport: la no convocatoria se produjo tras una conversación la víspera con Massimiliano Allegri, en la que el entrenador le había pedido que ayudara más al equipo, recibiendo como respuesta un «No puedo». En ese momento, el entrenador decidió no convocar a Leao, quien se quedó desconcertado por la situación.
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Gazzetta – La petición de Allegri y la sorprendente respuesta de Leao: «No puedo». Por qué no fue convocado para el partido contra el Torino: los entresijos
LA SOLICITUD
Los problemas de pubalgia están afectando a la temporada del portugués, que tiene dificultades para correr como antes, pero el entrenador, por su parte, necesita que su número 10 se impliquemás en defensa. Leão era y sigue siendo absolutamente fundamental en los planes de Allegri, como demuestra su gestión en estos meses, en los que, a pesar de todo, el jugador nacido en 1999 ha seguido jugando con frecuencia, a pesar de la lesión en el aductor.
DE CAMINO AL NÁPOLES
El entrenador quiere tenerlo en plena forma para la recta final, empezando por el Nápoles: la idea, si se recupera, es alinearlo desde el primer minuto junto a Christian Pulisic, prefiriéndolo a Christopher Nkunku. El portugués se está sometiendo ahora a tratamientos, ejercicios suaves, cargas de trabajo dosificadas y controles médicos para supervisar el estado del músculo: la pubalgia en el aductor derecho debe tratarse con mucha paciencia, aunque esto signifique decir no a la convocatoria del seleccionador Roberto Martínez, sobre todo por el estilo de juego del exjugador del Sporting.