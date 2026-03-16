Gazzetta - La Juventus se interesa por Pellegrini: primeros contactos, la idea es de Spalletti

Entre los objetivos del mercado de fichajes de la Juventus también figura el nombre de Lorenzo Pellegrini. Según informa La Gazzetta dello Sport, el club bianconero estaría siguiendo de cerca la situación del capitán de laRoma, cuyo contrato está a punto de expirar.
En la Continassa se sigue con interés la evolución de la relación entre el centrocampista y el club giallorosso. De hecho, por el momento, parece haber pocas posibilidades de que se renueve el contrato con la Roma. Una situación que podría abrir interesantes escenarios de mercado para la Juventus, también a la luz de la estima que Luciano Spalletti tiene por el jugador.