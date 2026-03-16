Gazzetta - La Juventus se interesa por Pellegrini: primeros contactos, la idea es de Spalletti

La Juventus busca refuerzos de calidad para el centro del campo, pero siempre dentro de unos límites económicos razonables. En este sentido, el perfil de Pellegrini podría ser una solución ideal.

El centrocampista percibe actualmente un salario de unos 4 millones de euros por temporada y, por ahora, no parece que haya muchos clubes dispuestos a desatar una puja para hacerse con él. Sin embargo, el jugador, profundamente vinculado a la Roma, estaría buscando un proyecto ambicioso que le permita seguir sintiéndose protagonista en la lucha por los títulos.

La posible oferta de la Juventus podría resultar, por tanto, especialmente interesante, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de un entrenador como Spalletti, que lo valora y conoce bien sus características. En un centro del campo bianconero repleto de jugadores con características similares, Pellegrini podría aportar mayor calidad y soluciones ofensivas.