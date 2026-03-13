Goal.com
En directo
CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

Traducido por

Gazzetta - Juventus, Vlahovic hacia el sí: la renovación puede ser solo por un año

Avanzan las negociaciones para la renovación del serbio con los bianconeri: hay novedades sobre la posible duración del contrato.

El futuro de Dusan Vlahovic sigue siendo uno de los temas centrales del mercado de fichajes de la Juventus. La larga baja del delantero serbio, fuera de juego desde finales de noviembre y listo para volver mañana con el Udinese, no ha traído novedades en cuanto a su salida, ya que las distintas opciones (Bayern, Barcelona) se han enfriado.

En Continassa, el tema se entrelaza con la necesidad de rediseñar el ataque. Volver a partir de Vlahovic no es una hipótesis descartable: el delantero, de hecho, volvería a encontrar un entorno que conoce y, sobre todo, la confianza de Luciano Spalletti, que antes de la lesión lo había ascendido a titular fijo en el puesto de número 9, considerándolo funcional para su sistema de juego, y que ahora está deseando verlo en el campo.

  • EL DINERO

    En el plano económico, los primeros contactos también han abordado la cuestión salarial. La Juventus estaría dispuesta a ofrecerle unos 6 millones de euros por temporada, hasta 7 con bonificaciones, una cifra similar a la del joven astro Kenan Yildiz. Se trata de una clara reducción con respecto a los 12 millones totales que el delantero puede alcanzar en el último año del contrato actual firmado en 2022.

    • Anuncios

  • BREVE DURACIÓN

    La duración de la posible renovación también sigue abierta: según la Gazzetta dello Sport, también se está considerando un acuerdo breve, de uno o dos años. Una solución que garantizaría a la Juve cierta seguridad técnica y daría a Vlahovic la oportunidad de relanzarse con Spalletti antes de tomar nuevas decisiones sobre su carrera. El ambiente, subraya La Gazzetta, parece más distendido que el verano pasado: el padre Milos participa cada vez más a menudo en las reuniones informales, lo que indica que se ha reanudado el diálogo tras las tensiones del año pasado. 

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0