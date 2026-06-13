Entre los jugadores de la plantilla bianconera más cotizados en el mercado, Bremer vale 40 (coste residual 21), Kalulu 35 (10), Cambiaso 32 (6), Gatti 18 (4) y Miretti 16 (0). Todos encajan en el perfil ideal para generar una plusvalía interesante, según el diario.





El desafío de Carnevali será mantener competitivo al equipo, que aspira al Scudetto, y equilibrar las finanzas. Deberá adaptar con habilidad el modelo del Sassuolo a una realidad mayor.







