La Gazzetta dello Sport cuenta un trasfondo sobre la entrevista fallida de Gian Piero Gasperini a Sky en la noche del jueves. Todo estaba programado hasta un par de horas antes del inicio de la entrevista, pero luego Gasp cambió de idea y prefirió no presentarse, disculpándose con la cadena.
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Gazzetta: intrahistoria en la Roma; Gasperini, agitado, fuerte intercambio de opiniones con el director deportivo D’Amico
Jadeo agitado
Pero, ¿por qué Gasperini cambió de idea de forma tan repentina, en el último momento? La Gazzetta explica que oficialmente la baja se debe a compromisos surgidos a última hora, una reunión de mercado que debía celebrarse a última hora de la noche con los Friedkin y con los hombres que gestionan el mercado de la Roma. Pero añade que «alguien ayer hablaba también de una salida en el horizonte que podría incluso complicar los planes». Además, añade el diario, también es cierto que «el entrenador de la Roma espera con ansiedad desde hace días la llegada del famoso mediapunta zurdo de pie derecho que pide desde hace más de un año y los recientes avances de las negociaciones al respecto podrían haberle puesto en parte nervioso. O, como mínimo, inquieto. Parece que también ha habido intercambios de opiniones fuertes con el director deportivo D’Amico, que sigue siendo, sin embargo, un hombre de su confianza, teniendo en cuenta la relación consolidada que ambos mantienen desde los tiempos del Atalanta».
Le toca a D'Amico
Ahora le toca precisamente a D’Amico intentar complacer a Gasperini y llevarle un jugador que por fin lo haga feliz. El culebrón del mediapunta izquierdo comenzó el verano pasado con la larga telenovela de Sancho y continúa todavía ahora.
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