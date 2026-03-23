Gazzetta - Gasperini: silencio y tensión en los vestuarios tras el partido contra el Lecce, los entresijos

La trayectoria de esta primera temporada de Gasperini en Trigoria ha estado marcada por numerosas quejas del entrenador, sobre todo en lo relativo al mercado de fichajes, relacionadas con la falta de incorporación de algunos jugadores que él consideraba fundamentales y, según escribe La Gazzetta, «con la incapacidad del club —en su opinión— para acertar con los fichajes solicitados». Y aquí nos referimos a casos como los de Sancho y Fabio Silva, hasta llegar a Raspadori y Zirkzee. La llegada de Malen sin duda devolvió la calma en las primeras semanas, pero en el último mes el bajón en la liga y la eliminación en los octavos de la Europa League han hecho subir la presión y la tensión.





Y así crece la curiosidad en torno al estado de ánimo de Gasperini en la recta final de la temporada, concluye el análisis de LaRosea, con una Roma a la caza de una clasificación para la Champions que aún es posible, sobre todo tras los tres puntos conseguidos contra el Lecce.





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