Gazzetta: en el Milan hay confianza en Amorim, solo en Milanello tras el Benfica y sin directivos con los que contrastar cuestiones tácticas

Gerry Cardinale ha elegido a Ruben Amorim después de un casting amplio, recuerda la Gazzetta dello Sport, convencido por su juventud y por una idea de fútbol ofensiva y dominante: posesión, agresividad, intensidad y la búsqueda de un gol más. Un proyecto nacido de la decepción por el Milan 2025-26 y acompañado por un mercado de primer nivel. Después de apenas cinco partidos y una sola derrota, por tanto, la confianza en el entrenador sigue intacta, según el diario: el técnico portugués sigue firme en el banquillo y el propietario continúa apoyándolo.





La exigencia, sin embargo, es igual de clara, prosigue el análisis de la Gazzetta: cambiar el rumbo de inmediato. Empezando por el partido ante el Lecce y sobre todo en el próximo ciclo de nueve encuentros, cinco de ellos fuera de casa, entre la Serie A y la Europa League. Un calendario que exigirá al Milan continuidad y respuestas sobre el campo.