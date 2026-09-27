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Gianluca Minchiotti
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Gazzetta: el detrás de escena, esto es lo que Mancini le dijo a Italia después de la derrota ante Bélgica

Italia
R. Mancini

El estado de ánimo y el pensamiento del seleccionador tras la derrota en el debut

«La intrahistoria: esto es lo que dijo Mancini en el vestuario tras la derrota ante Bélgica». Así titula Gazzetta.it, contando el estado de ánimo del seleccionador después del 0-2 del Olímpico contra Bélgica, el viernes por la noche, en el partido que marcó el regreso de Roberto Mancini al banquillo de Italia y el debut de algunos nuevos internacionales italianos. Sin embargo, fueron sobre todo los veteranos los que acabaron en el banquillo de los acusados, y los que hicieron enfadar a Mancini.


«Sandro Tonali más Nicolò Barella en el centro, Giovanni Di Lorenzo más Gianluca Mancini atrás, no es el juego de las parejas, es la traducción del concepto de “senadores” ausentes», se lee en el diario.

  • La Gazzetta no recoge obviamente declaraciones textuales de Mancini, que siguen quedando en la más estricta intimidad del vestuario, pero cuenta el sentido de sus palabras: "En sus palabras al grupo reunido hay una reflexión que debe leerse con ojos de optimismo: este debe ser el camino, un recorrido largo y no fácil, pero que nos llevará lejos, muy lejos: es la síntesis del seleccionador de Italia. Mancini recordó a sus chicos el sentimiento de una nación de aficionados exasperados por lo poco cosechado en los últimos años y, por eso, los silbidos deben aceptarse y comprenderse porque son hijos de la amargura y de un amor traicionado".


    Y por último: "Mancini reúne al grupo y le transmite un recordatorio que deben asimilar sin vacilaciones: dentro de un camino correcto hace falta poner la actitud correcta".


    Veremos si ya desde mañana por la noche, en el campo de Turquía, las palabras del seleccionador empezarán a calar en el ánimo de los jugadores de Italia, veteranos y no.

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